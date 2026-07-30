Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Firozabad News: सवा करोड़ की धनराशि से बदलेगी शहर के दो वार्डों की सूरत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
Follow us on Google News
share

Firozabad News: बुधवार को महापौर कामिनी राठौर ने विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। वार्ड 12 और 20 में करोड़ों की लागत से आरसीसी नालियों और सीसी सड़कों का निर्माण होगा। कार्यों से इलाके के निवासियों को राहत मिलेगी, और महापौर ने शहर के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई।

Firozabad News: सवा करोड़ की धनराशि से बदलेगी शहर के दो वार्डों की सूरत

Firozabad News: विकास कार्यों के शिलान्यास के क्रम में बुधवार को महापौर कामिनी राठौर ने करोड़ों की लागत से होने वाले निर्माण कार्यों का भूमि पूजन के साथ विधिवत शुभारंभ किया। वार्ड संख्या 12 एवं वार्ड संख्या 20 में करीब एक करोड़ से अधिक धनराशि से क्षेत्र में आरसीसी नालियां तथा सीसी सड़कों का निर्माण होगा। वार्ड संख्या 12 में शनि देव मंदिर से अमरदीप डिग्री कॉलेज तक आरसीसी नाली एवं सीसी सड़क का निर्माण कराया जाएगा। इस पर 7425006 रुपये खर्च होंगे। वहीं वार्ड संख्या 20 में आने वोल बच्चू बाबा सरस्वती विद्या मंदिर के आगे के क्षेत्र में 5604524 रुपये की धनराशि से आरसीसी नाली के अलावा सीसी सड़क का निर्माण होगा।

महापौर ने भव्य कार्यक्रम के दौरान भूमि पूजन करते हुए कार्यों का शुभारंभ किया। दोनों के निर्माण कार्यों से आसपास के लोगों को काफी राहत महसूस होगी। महापौर ने कहा कि शहर के विकास के लिए वह सदैव तत्पर हैं तथा विभिन्न योजनाओं के तहत विकास कार्यों का शिलान्यास किया जा रहा है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Firozabad Latest News Firozabad News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।