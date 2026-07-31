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Firozabad News: आईसीटी गोदाम में आग से दो करोड़ से अधिक का सामान राख

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: उत्तर थाना क्षेत्र में गुरुवार रात एक गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे दो करोड़ से अधिक का सामान जलकर राख हो गया। आग पर काबू पाने में छह घंटे लगे। मांग में तेजी के कारण गोदाम के मालिक ने हाल ही में 1.50 करोड़ का सामान खरीद था। आग लगने की संभावना शॉर्ट सर्किट से जताई जा रही है।

Firozabad News: आईसीटी गोदाम में आग से दो करोड़ से अधिक का सामान राख

Firozabad News: उत्तर थाना क्षेत्र में गुरुवार रात आईसीटी के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि दूसरी मंजिल पर मकान स्वामी का रखा किराने का सामान भी जल गया। जानकारी होने पर आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही सीओ सिटी, शहर के सभी थानों का पुलिस फोर्स और मुख्य अग्निशमन अधिकारी आठ दमकलों को लेकर पहुंच गए। छह घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका लेकिन तब तक दो करोड़ से अधिक का सामान जलकर राख हो गया। जलेसर रोड निवासी संजीव अग्रवाल पुत्र राममूर्ति लाल बंसल आइसीटी के हॉल सेल डिस्ट्रीब्यूटर हैं। वह पिछले 15 साल से जलेसर रोड निवासी विजय अग्रवाल के मकान का बेसमेंट और भूतल को किराए पर लिए हुए हैं। जिसमें लगभग पौने दो करोड़ का सामान रखा हुआ था। जबकि मकान के दूसरे फ्लोर पर विजय अग्रवाल की पत्नी प्रशांसा अपनी तीन पुत्री और एक बेटा के साथ रहती हैं। दूसरे फ्लोर पर ही उनकी किराने की दुकान का भी काफी मात्रा में सामान रखा हुआ था.

आग लगने का समय

गुरुवार रात नौ बजे संजीव अग्रवाल गोदाम को बंदकर अपने घर चले गए। मकान स्वामी की पत्नी और बच्चे भी सोने की तैयारी करने लगे। इस बीच मकान के भूतल की खिड़कियों से धुआं के गुबार उठते देखकर आसपास के लोगों ने मकान स्वामी की पत्नी को आग लगने की जानकारी दी। आनन-फानन में वह बच्चों के साथ नीचे उतर आईं और गोदाम स्वामी को आग लगने के बारे में बताया। देखते ही देखते आग दूसरे फ्लोर पर भी पहुंच गई। सूचना मिलने पर सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी सतेंद्र पांडेय, उत्तर, दक्षिण, रसूलपुर, लाइनपार और रामगढ़ थाना प्रभारी भी पहुंच गए.

आग पर काबू पाने की कोशिशें

भीषण आग को देखते हुए आठ दमकल की गाड़ियां बुलाते हुए नगर निगम के पानी के टैंकर भी मंगाए गए, ताकि पानी की कमी नहीं रहे। फायर स्टेशन के जवानों ने शुक्रवार सुबह पांच बजे आग पर काबू पाया। तक कहीं जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। गोदाम स्वामी का कहना है कि दो दिन पूर्व ही लगभग 1.50 करोड़ का सामान मंगाया था। इससे पहले का भी सामान रखा हुआ था। आग लगने से 1.75 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसके अलावा लगभग 40 लाख रुपये कीमत का किराने का सामान जल गया है। मकान स्वामी की पत्नी का एक घंटे देरी से दमकल पहुंचने के आरोप लगाए हैं। मुख्य अग्निशमन अधिकारी का कहना है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना है। जिसमें दो करोड़ से अधिक का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आग किन कारणों से लगी?
मुख्य अग्निशमन अधिकारी का कहना है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना है।
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