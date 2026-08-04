Firozabad News: मंदिर से घंटा चोरी करते दो चोरों की जमकर पिटाई
Firozabad News: नारखी के राजा रामपुर में दो युवकों ने एक प्राचीन मंदिर से घंटों की चोरी की। ग्रामीणों ने उन्हें देख लिया और चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया। दोनों चोरों को जमकर पीटा गया और पुलिस को सौंप दिया। आरोपी अर्जुन और प्रदीप के नाम से पहचाने गए हैं। पुलिस उनसे और चोरियों के बारे में पूछताछ कर रही है।
Firozabad News: थाना नारखी के राजा रामपुर में दो युवक एक मंदिर से घंटों की चोरी कर रहे थे। ग्रामीणों ने उनको देख लिया और घेराबंदी की। दोनों चोरों की जमकर पिटाई की और फिर नारखी पुलिस को बुलाकर सौंप दिया। पुलिस दोनों चोरों से पूछताछ कर रही है ताकि अन्य चोरियों का खुलासा किया जा सके। मामला नारखी के बछगांव के राजा रामपुर का है। यहां पर एक प्राचीन मंदिर है जहां पर लोगों द्वारा मनौतियां पूरी होने पर घंटे चढ़ाए जाते हैं। मंदिर के अंदर भी मंदिर कमेटी द्वारा लगवाए घंटे भी लगे हैं। चोरों ने मंगलवार की दोपहर में मंदिर में प्रवेश किया और घंटों को उतारकर चुराना शुरू कर दिया।
खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों को शक हुआ और ग्रामीणों ने एकजुटता दिखाते हुए मंदिर को चारों ओर से घेरा और दोनों चोरों को दबोच लिया।घंटों की चोरी करके भागते हुए दोनों चोरों की ग्रामीणों ने जमकर मारपीट की। ग्रामीणों ने पुलिस को बुलाया और घंटों की चोरी करने वाले दोनों चोरों को सौंप दिया। आरोपियों ने पुलिस को अपने नाम अर्जुन और प्रदीप निवासी नारखी बताए हैं। पुलिस चोरों से पूछताछ के बाद अन्य चोरियों का खुलासा भी कर सकती है।
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