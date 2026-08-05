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Firozabad News: शराबी भाइयों की दबंगई से दहशत में पीड़ित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: थाना नारखी में एक मामला दर्ज हुआ है जिसमें धर्मवीर सिंह ने आरोप लगाया है कि सोनू और रिंकू ने शराब पीकर उसकी गाली गलौज की और मारपीट की। जब धर्मवीर का बेटा बचाने आया तो आरोपियों ने उसे भी पीटा।

Firozabad News: शराबी भाइयों की दबंगई से दहशत में पीड़ित

Firozabad News: थाना नारखी में धर्मवीर सिंह पुत्र चरन सिंह निवासी गढ़ी उदी ने मुकदमा दर्ज कराया है कि मोहल्ले को सोनू पुत्र हाकिम सिंह और रिंकू पुत्र हाकिम सिंह, भीमसेन शराब पीकर आए और उसके साथ गाली गलौज की। तीनों ने उसके साथ मारपीट की। बेटा बचाने आया तो आरोपियों ने उससे भी मारपीट कर दी।

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