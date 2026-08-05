Firozabad News: शराबी भाइयों की दबंगई से दहशत में पीड़ित
Firozabad News: थाना नारखी में एक मामला दर्ज हुआ है जिसमें धर्मवीर सिंह ने आरोप लगाया है कि सोनू और रिंकू ने शराब पीकर उसकी गाली गलौज की और मारपीट की। जब धर्मवीर का बेटा बचाने आया तो आरोपियों ने उसे भी पीटा।
Firozabad News: थाना नारखी में धर्मवीर सिंह पुत्र चरन सिंह निवासी गढ़ी उदी ने मुकदमा दर्ज कराया है कि मोहल्ले को सोनू पुत्र हाकिम सिंह और रिंकू पुत्र हाकिम सिंह, भीमसेन शराब पीकर आए और उसके साथ गाली गलौज की। तीनों ने उसके साथ मारपीट की। बेटा बचाने आया तो आरोपियों ने उससे भी मारपीट कर दी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।