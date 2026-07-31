Firozabad News: छेड़छाड़ कर रहा शोहदा टोकने पर भागा
Firozabad News: थाना दक्षिण के पुरानी मंडी निवासी उपेंद्र ने गुरुवार को सिटी प्लाजा सेंट्रल चौराहे के निकट एक व्यक्ति को महिलाओं से छेड़छाड़ करते हुए देखा। उसे रोकने पर आरोपी भाग गया। पुलिस ने उपेंद्र की शिकायत पर आरोपी, जो मौढ़ा का निवासी है, के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
Firozabad News: थाना दक्षिण के पुरानी मंडी निवासी उपेंद्र वह गुरुवार शाम पांच बजे सिटी प्लाजा सेंट्रल चौराहा के निकट खड़े था। इस दौरान एक व्यक्ति यहां पर महिलाओं से छेड़छाड़ कर रहा था। टोकने पर वह भाग गया। आसपास के लोगों से पता चला कि उसका नाम मौढ़ा निवासी अंकित है। पुलिस ने उपेंद्र की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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