Firozabad News: भूमि विवाद में दबंगों ने लाठी-डंडों से बोला हमला
Firozabad News: नसीरपुर के एक युवक पर जमीनी विवाद के चलते दबंगों ने लाठी-डंडों से हमला किया। युवक को बचाने आई महिला भी घायल हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब अमीन जमीन की पैमाइश कराने पहुंचा।
Firozabad News: नसीरपुर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने एक युवक लाठी-डंडों से हमला बोल दिया। उसे बचाने आई महिला को भी जमकर पीटा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गांव हरिहा निवासी निहाल सिंह का दूसरे पक्ष से जमीनी विवाद चला आ रहा है। मंगलवार को अमीन जमीन की पैमाइश कराने के लिए पहुंचा। उसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग आ गए और विवाद होने लगा। एक युवक ने निहाल सिंह के गाल पर तमाचा जड़ दिया। इसके बाद अन्य लोग लाठी-डंडे लेकर आ गए। तीन लोगों ने निहाल सिंह के हाथ-पैर और पीठ पर जमकर लाठी-डंडे बरसाए।
यह देख ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। शोरगुल की आवाज सुन निहाल सिंह पक्ष की महिलाएं भी आ गईं और बीच बचाव करने लगीं। हाथ-पैर में चोट लगने से शशी पत्नी भूरी सिंह भी घायल हो गई। इस दौरान किसी ग्रामीण ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जिसमें युवक निहाल सिंह और शशी को लाठी-डडों से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। थाना प्रभारी का कहना है कि दो पक्षों में विवाद के बाद मारपीट हुई है।
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