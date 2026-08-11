Firozabad News: जमीन पर कब्जे को लेकर चले लाठी-डंडे, चार गिरफ्तार
Firozabad News: खैरगढ़ के थाना क्षेत्र में एक खेत की जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष धान रोपने पहुंचा तो दूसरे पक्ष ने मना किया, जिससे मारपीट हुई। दोनों पक्षों ने मुकदमे दर्ज कराए हैं और पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला कोर्ट में भी है।
Firozabad News: थाना खैरगढ़ में दो पक्षों में खेत की जमीन को लेकर विवाद हो गया। एक पक्ष ने जमीन को खरीदने की बात कही है तो दूसरे पक्ष ने अपनी जमीन बताते हुए कोर्ट में मुकदमा डाला हुआ है। बैनामा कराने वाले पक्ष के लोग अपनी जमीन पर धान रोपने पहुंच गए। तभी दूसरा पक्ष भी पहुंचा और धान रोपने से मना किया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों ओर से मुकदमे दर्ज कराया हैं। पुलिस ने चार लोग गिरफ्तार किये हैं। थाना खैरगढ़ में जयवीर सिंह निवासी नगला मठ पृथ्वीपुर ने मुकदमा दर्ज कराया है कि उसके भतीजे मनोज कुमार ने गांव में जमीन का बैनामा कराया था।
उस भूमि पर विपक्षी रामेश्वर दयाल अपनी जमीन बताते हैं। रामेश्वर ने कोर्ट में इसका मुकदमा भी डाला हुआ है। अपनी बैनामा वाली जमीन पर भतीजा अपने परिवार के सदस्यों को लेकर धान की रोपाई कर रहा था तभी विपक्षी रामेश्वर दयाल, निशु, मंजेश, रमन, ओमवीर, अतुल, लवीश, देवराज, मंजेश की पत्नी, राजकुमार की पत्नी, राजकुमार आए और मारपीट करने लगे। गाली गलौज की और हमला कर दिया। आरोपियों ने पथराव भी किया। आसपास के लोगों के आने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। ग्राम नगला मठ पृथ्वीपुर में खेत में धान रोपने के विवाद को लेकर हुए झगड़े में पिता पुत्र सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है। जमीनी विवाद को लेकर हुए झगड़े में जयवीर सिंह पुत्र कोमल सिंह, गौरव कुमार पुत्र जयवीर सिंह, मंजेश कुमार पुत्र छोटेलाल, रमन सिंह पुत्र आलोक कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी प्रवीन कुमार मिश्रा ने बताया कि विवादित भूमि पर झगड़ा करने पर दोनों पक्षों का मुकदमा दर्ज हुआ है।
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