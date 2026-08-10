Firozabad News: जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में चले लाठी-डंडे
Firozabad News: खैरगढ़ में खेत की जमीन के विवाद के चलते दो पक्षों में संघर्ष हुआ। एक पक्ष ने जमीन बैनामा कराने के बाद रोपाई की, जबकि दूसरे ने अपनी जमीन बताते हुए विरोध किया। मारपीट और पथराव होने के कारण पुलिस केस दर्ज कराया गया है। मामला अदालत में चल रहा है।
Firozabad News: थाना खैरगढ़ में दो पक्षों में खेत की जमीन को लेकर विवाद हो गया। एक पक्ष ने जमीन को खरीदने की बात कही है तो दूसरे पक्ष ने अपनी जमीन बताते हुए कोर्ट में मुकदमा डाला हुआ है। बैनामा कराने वाले पक्ष के लोग अपनी जमीन पर धान रोपने पहुंच गए। तभी दूसरा पक्ष भी पहुंचा और धान रोपने से मना किया। दोनों पक्षों में जमकर संघर्ष हुआ। दोनों ओर से मुकदमे दर्ज कराया हैं। थाना खैरगढ़ में जयवीर सिंह निवासी नगला मठ पृथ्वीपुर ने मुकदमा दर्ज कराया है कि उसके भतीजे मनोज कुमार ने गांव में जमीन का बैनामा कराया था।
उस भूमि पर विपक्षी रामेश्वर दयाल अपनी जमीन बताते हैं। रामेश्वर ने कोर्ट में इसका मुकदमा भी डाला हुआ है। अपनी बैनामा वाली जमीन पर भतीजा अपने परिवार के सदस्यों को लेकर धान की रोपाई कर रहा था तभी विपक्षी रामेश्वर दयाल, निशु, मंजेश, रमन, ओमवीर, अतुल, लवीश, देवराज, मंजेश की पत्नी, राजकुमार की पत्नी, राजकुमार आए और मारपीट करने लगे। गाली गलौज की और हमला कर दिया। आरोपियों ने पथराव भी किया। आसपास के लोगों के आने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए।
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