Firozabad News: पत्नी के मायके जाने पर मजदूर ने फांसी लगाकर दी जान
Firozabad News: उत्तर थाना क्षेत्र में एक मजदूर ने अपनी पत्नी के मायके जाने के कारण आत्महत्या कर ली। उसका शव कमरे में पंखे के कुंदे से लटका हुआ मिला। परिजनों ने ससुरालीजनों पर मारपीट का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
Firozabad News: उत्तर थाना क्षेत्र में पत्नी के मायके जाने से क्षुब्ध मजदूर ने अपने कमरे में आत्महत्या कर ली। एक घंटे बाद जब भाई कमरे में पहुंचा तो शव पंखे के कुंदे से लटका देख चीख निकल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। परिजनों ने ससुरालीजनों पर मारपीट का आरोप लगाया। मोहल्ला संतोष निवासी 30 वर्षीय छोटू पुत्र हरविलास चूड़ी जुड़ाई का काम करता था। रविवार शाम चार बजे वह अपने कमरे में चला गया। जहां गले में साड़ी का फंदा कसकर पंखा के कुंदे से झूल गया। काफी देर तक कमरे से आहट नहीं आई तो भाई मनोज कुमार पहुंच गया।
बड़े भाई का शव पंखे से लटका देखकर उसकी चीख निकल गई। अन्य परिजन भी पहुंच गए। सूचना मिलते ही इलाका पुलिस पहुंच गई। शव को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया।
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