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Firozabad News: झोलाछाप की लापरवाही से किशोरी की गई जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: शिकोहाबाद के मोहल्ला बोझिया में एक झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही के कारण एक 15 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई। काजल को बुखार के चलते इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन उसकी हालत बिगड़ गई और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिवार शव को बिना पुलिस को सूचना दिए ले गया।

Firozabad News: झोलाछाप की लापरवाही से किशोरी की गई जान

Firozabad News: शिकोहाबाद के मोहल्ला बोझिया में एक झोलाछाप की लापरवाही के चलते किशोरी की हालत बिगड़ गई। किशोरी की बहन उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर आई जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। परिजन बिना पुलिस को सूचना दिए ही शव को ले गए। काजल 15 पुत्री राजेश निवासी बोझिया को दो दिन से बुखार आ रहा था। किशोरी की बहन ने उसे मोहल्ले में स्थित एक झोलाछाप डॉक्टर के यहां दिखाया। जहां उसका इलाज चल रहा था। सोमवार को अचानक से किशोरी की तबीयत बिगड़ गई। उसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर आए जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

किशोरी की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। किशोरी की बहन का आरोप है कि झोलाछाप की लापरवाही के कारण उसकी जान गई है।

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