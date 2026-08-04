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Firozabad News: राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष ने अस्पताल, वन स्टॉप सेंटर का किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: मंगलवार को राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने ओपीडी सेवाओं, प्रसूति विभाग एवं दवाओं की उपलब्धता का अवलोकन किया। अस्पताल में प्रतिदिन औसतन 25-30 सामान्य प्रसव हो रहे हैं। उन्होंने सखी वन स्टॉप सेंटर में युवतियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत बताई।

Firozabad News: राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष ने अस्पताल, वन स्टॉप सेंटर का किया निरीक्षण

Firozabad News: मंगलवार को जिले में आईं राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने ओपीडी सेवाओं, प्रसूति विभाग, दवाओं की उपलब्धता एवं प्रयोगशाला सुविधाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन किया एवं मरीजों से सीधा संवाद स्थापित किया। इसके बाद सखी वन स्टॉप सेंटर में व्यवस्थाएं देखीं। उन्होंने जिला अस्पताल में महिला मरीजों एवं उनके तीमारदारों से बातचीत कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्हें बताया कि अस्पताल में सभी आवश्यक दवाएं और पैथोलॉजी जांचें परिसर के अंदर ही उपलब्ध कराई जा रही हैं। किसी को भी बाहर से दवा या जांच कराने के लिए नहीं कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में प्रतिदिन औसतन 25 से 30 सामान्य प्रसव, 8 से 10 सिजेरियन केस सफलतापूर्वक कराए जा रहे हैं, जो स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को दर्शाते हैं。

सखी वन स्टॉप सेंटर की निरीक्षण

चौधरी को बताया कि ओपीडी में प्रत्येक चिकित्सक द्वारा प्रतिदिन 70 से 80 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाएं दी जा रही हैं। अस्पताल में दो अल्ट्रासाउंड चिकित्सक तैनात हैं। इसके बाद उन्होंने सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने व्यवस्थाओं, आवास, भोजन एवं सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया।

काउंसलिंग प्रक्रिया की आवश्यकता

सेंटर में रह रही युवतियों एवं महिलाओं से बातचीत करते हुए कहा कि सेंटर में आने वाली कम उम्र की बालिकाओं एवं युवतियों की काउंसलिंग प्रक्रिया को और अधिक गहन एवं प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि बहकावे एवं नासमझी के कारण घर छोड़ने वाली बालिकाओं को सही और गलत का अहसास नहीं हो पाता। माता-पिता के सामने आने पर भी वे सही निर्णय नहीं ले पाती हैं। ऐसे में काउंसलर्स को चाहिए कि वे बालिकाओं को बार-बार (मल्टीपल सेशन) काउंसलिंग करें, ताकि वे शिक्षा, जीवन के महत्व और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ को समझ सकें और अपने परिजनों के पास सुरक्षित लौट सकें।

सामान्य प्रश्न

चारू चौधरी ने किस अस्पताल का निरीक्षण किया?
चारू चौधरी ने मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल का निरीक्षण किया।
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