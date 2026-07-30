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Firozabad News: मजदूर संघ की आम सभा में बताईं लोगों की समस्याएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: टूंडला में भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ की आम सभा का आयोजन किया गया। कर्मचारियों ने कई मुद्दों जैसे मृतकाश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति, आठवें वेतन आयोग, पुरानी पेंशन आदि पर चर्चा की। सभी को एकजुट रहने का सुझाव दिया गया। कृषक इंटर कॉलेज में वन महोत्सव के तहत पौधारोपण भी किया गया।

Firozabad News: मजदूर संघ की आम सभा में बताईं लोगों की समस्याएं

Firozabad News: टूंडला, आयुध उपस्कर निर्माणी हजरतपुर में भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के अखिल भारतीय संयुक्त मंत्री एवं डिपार्टमेंटल हेड ऑफ टीसीएल योगेन्द्र सिंह चौहान के आगमन पर आम सभा का आयोजन किया। सभा में कर्मचारियों ने निर्माणी से सम्बंधित कई मामलों को महासंघ पदाधिकारी के समक्ष रखा। मृतकाश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति, ऑप्शन फॉर्म को लेकर, आठवें वेतन आयोग, पुरानी पेंशन, निर्माणी का टारगेट और निर्माणी हस्तांतरण को लेकर चिंता व्यक्त की। सभी कर्मचारी साथियों ने सेवानिवृत्त तक सरकारी सेवा में रहने के लिए जो भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने सफलता प्राप्त की, उसके लिए आभार व्यक्त किया। संयुक्त मंत्री ने कहा कि मुसीबतों से बचने के लिए सभी को एकजुट रहना होगा। इस अवसर पर अध्यक्ष स्वदेश राघव, मंत्री नितिन सक्सेना, दीपक, अनिल कुमार, शशिकांत, संजीव,मनोज कुमार, चेतन लाल, संतोष कनौजिया, ललित, विक्रम,जितेन्द्र चौधरी, विपिन कुमार मुकुल ,कपिल,आशीष कुलदीप, छितज,शशि, हेमंत,दिलीप, रवीश,रूप किशोर आदि मौजूद रहे。

वन महोत्सव अभियान

एक पेड़ मां के नाम अभियान में किया पौधारोपण

टूंडला, हिन्दुस्तान संवाद। कृषक इंटर कॉलेज पचोखरा की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयंसेवकों द्वारा वन महोत्सव के अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया।

कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए। सभी स्वयंसेवकों को एक पेड़ देकर घर पर लगाने के लिए प्रेरित किया गया। कॉलेज प्रधानाचार्य रंगेश कुमार उपाध्याय ने कहा कि वृक्ष मानव जीवन का आधार हैं। पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ वायु तथा भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने का संकल्प लेना चाहिए। एनएसएस प्रभारी सुनील कुमार जैन, एनसीसी अधिकारी अमित उपाध्याय, सुरेश पचैरी, हरिओम शर्मा, धर्मेंद्र कुमार, शीरध्वज शर्मा ,हिमांशु भारद्वाज, दिनेश राय ,नरेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे।

सबसे सामान्य प्रश्न

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ की आम सभा में कौन उपस्थित था?
इस अवसर पर अध्यक्ष स्वदेश राघव, मंत्री नितिन सक्सेना, दीपक, अनिल कुमार, शशिकांत, संजीव, मनोज कुमार, चेतन लाल, संतोष कनौजिया, ललित, विक्रम, जितेन्द्र चौधरी, विपिन कुमार मुकुल, कपिल, आशीष कुलदीप, छितज, शशि, हेमंत, दिलीप, रवीश, रूप किशोर आदि मौजूद रहे।
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