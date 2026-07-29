Firozabad News: शराबी पति ने पत्नी से की मारपीट
Firozabad News: गांव जैमतपुर में, एक पति ने शराब पीकर अपनी पत्नी संगीता की बेरहमी से पिटाई कर दी। संगीता ने शिकायत में बताया कि पति ने गाली देने पर लाठी से हमला किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। घटना के समय ग्रामीणों ने हस्तक्षेप करके उसे बचाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे सार्वजनिक किया गया है।
Firozabad News: थाना नगला खंगर क्षेत्र के गांव जैमतपुर में एक पति ने शराब पीकर पत्नी की बेरहमी से लाठी से पिटाई कर दी। पति की पिटाई में पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। संगीता पत्नी नीरज निवासी ग्राम जैमतपुर थाना नगला खंगर ने शिकायती पत्र देकर कहा कि उसका पति नीरज पुत्र सुरेश चन्द्र मंगलवार की रात शराब पीकर घर पर आया और आते ही बिना किसी बात के गाली गलौज करने लगा। जब महिला ने गाली देने से मना किया तो पति ने लाठी उठाकर अपनी पत्नी के साथ मारपीट की। महिला का शोर सुनकर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।
भीड़ ने किसी तरह से महिला को उसके पति से बचाया। पति की पिटाई में महिला के सिर, शरीर में काफी चोट आई है।
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