Firozabad News: पत्नी के सिर पर लोहे की रॉड मारी
Firozabad News: शिकोहाबाद के मोहल्ला आवास विकास कॉलोनी में विवेक कुमार ने अपनी पत्नी सुनीता पर लोहे की रॉड से हमला किया। सुनीता ने पति के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि पति उसे लगातार मारपीट और गाली गलौज कर रहा था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
Firozabad News: शिकोहाबाद के मोहल्ला आवास विकास कॉलोनी में महिला के पति ने सिर पर लोहे की रॉड मारकर उसे लहूलुहान कर दिया। महिला ने थाने में पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। सुनीता पत्नी विवेक कुमार निवासी आवास विकास कॉलोनी का आरोप है कि उसके पति उसे आए दिन गाली गलौज कर मारपीट रहे हैं। 27 जुलाई को फिर से आरोपी पति ने महिला के सिर पर लोहे की रॉड मारकर लहूलुहान कर दिया। महिला ने आरोपी पति के खिलाफ शिकायती पत्र दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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