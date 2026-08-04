Firozabad News: बंद घर से ताला तोड़ चोरी
Firozabad News: थाना उत्तर नई आबादी नगला पान सहाय निवासी हरीशचंद्र ने शिकायत की कि वह 29 जुलाई को परिवार के साथ बाहर गए थे। जब वे 31 जुलाई को लौटे, तो घर का ताला टूटा हुआ था और सामान चोरी हो गया था। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
Firozabad News: थाना उत्तर नई आबादी नगला पान सहाय निवासी हरीशचंद्र का कहना है कि वह 29 जुलाई को परिवार के साथ बाहर गया था। जब 31 जुलाई को घर पर आया तो घर का ताला टूटा हुआ था तथा सामान चोरी हो गया था। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।