Firozabad News: झमाझम बारिश से जलभराव, मकान क्षतिग्रस्त

Firozabad News: बुधवार को फिरोजाबाद में मौसम ने करवट लिया। सुबह से बूंदाबांदी के बाद तेज बारिश हुई, जिससे शहर में जलभराव हो गया। श्रीराम कॉलोनी में एक स्कूल की दीवार गिर गई और सोफीपुर में आकाशीय बिजली से एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया। प्रशासन से मुआवजे की मांग की गई।

Firozabad News: कई दिन की उमस भरी गर्मी के बाद बुधवार को सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला-बदला रहा। सुबह हल्की बूंदाबांदी से गर्मी से लोगों को राहत मिली तो दोपहर में बादरा झूमकर बरसे। वहीं एक मकान का हिस्सा भरभराकर गिरने से परिवार में हड़कंप मच गया। एक प्राइवेट स्कूल की बाउंड्रीवाल भी जमीदोज हो गई। मंगलवार को आसपास के इलाकों में बरसात हुई थी, लेकिन फिरोजाबाद शहर में बरसात नहीं हुई। बुधवार को सुबह आठ बजे करीब घने बादल छाने के साथ शुरू हो गई दोपहर सवा दो बजे करीब एकाएक घने बादलों से अंधेरा छा गया। कुछ ही देर में तेज बरसात शुरू हो गई।

जलभराव की समस्या करीब सवा घंटे तक होने वाली बरसात ने शहर में सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी। सर्विस रोड पर जलभराव होने से लोग परेशान रहे। राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा तो एसपी सिटी दफ्तर से सीएल जैन तक हाईवे पर फ्लाईओवर निर्माण के कारण होने वाली मिट्टी से फिसलन की स्थिति बन गई।

नई आबादी में जलभराव नई आबादी में आज भी कई इलाकों में गलियों का निर्माण नहीं हुआ है। इससे इन इलाकों में हल्की सी बरसात में जलभराव हो जाता है। लोगों का जलभराव के चलते घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया। वहीं निचले इलाकों में जलभराव होने से घरों में भी पानी भर गया।

स्कूल की दीवार गिरना हाईवे पर भी जगह-जगह बरसात से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं श्रीराम कॉलोनी में सड़क किनारे स्थित एक स्कूल की दीवार भी गिर गई। वहीं श्रीराम कॉलोनी में कई जगह पर पानी भरने से लोग परेशान रहे।

आकाशीय बिजली से नुकसान वहीं थाना बसई मोहम्मदपुर के सोफीपुर में आकाशीय बिजली से एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया। अचानक गिरी तेज बिजली से गांव में रहने वाले लोग भी सहम गए। इस दौरान दीवार के निकट बंधी हुई भैंस सांकर तोड़कर भाग गई। वहीं गनीमत रही कि इस दौरान परिवार का कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ। मकान स्वामी राजन सिंह ने प्रशासन से मुआवजा दिलाने की मांग की है।

फोटो परिचय--09-- बुधवार को बरसात के बाद होने वाले जलभराव से बाइक पर सामान लेकर गुजरते हुए एक बाइक सवार।

फोटो परिचय--10-- बुधवार को बरसात के बाद सर्विस रोड पर जलभराव के बीच से गुजरने को मजबूर राहगीर।

फोटो परिचय--11-- बुधवार को बरसात में गलियों में भी पानी भर जाने से लोगों को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ा।

फोटो परिचय--14-- बुधवार को सोफीपुर में बिजली गिरने से एक मकान की दीवारें चटक गईं।

फोटो परिचय--15-- बुधवार को बरसात में श्रीराम कॉलोनी में सड़क ढहने से गिरी एक स्कूल की दीवार।