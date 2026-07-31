Firozabad News: गुरु पूर्णिमा महोत्सव में उमड़ी जैन समाज के लोगों की भीड़
Firozabad News: शिकोहाबाद में इंद्र विशुद्ध विद्या वर्षायोग समिति द्वारा गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया, जिसमें आचार्य श्री 108 इंद्रनंदी महाराज एवं आर्यिका रत्न 105 विशुद्धमति माता का सानिध्य रहा। कार्यक्रम में आचार्य पूजा, गुरु वंदना तथा सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किए गए। माता ने 3 से 18 अगस्त के गणधर वलय स्तोत्र सेमिनार का भी ऐलान किया।
Firozabad News: शिकोहाबाद। इंद्र विशुद्ध विद्या वर्षायोग समिति के तत्वावधान में रामेश्वरम रिसोर्ट में आचार्य श्री 108 इंद्रनंदी महाराज एवं पूज्य गणिनी आर्यिका रत्न 105 विशुद्धमति माता के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े ही उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में आचार्य पूजा, आर्यिका पूजा, गुरु वंदना एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। महिलाओं ने भक्ति एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। आचार्य श्री इंद्रनंदी महाराज एवं पूज्य विशुद्धमति माता ने प्रवचनों में गुरु महिमा एवं धर्म साधना का संदेश दिया। माता ने बताया कि 3 से 18 अगस्त तक 16 दिवसीय गणधर वलय स्तोत्र सेमिनार आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि जो साधक सेमिनार में नियमित रूप से बैठता है, वह अपने जीवन की समस्याओं का स्वयं अवलोकन कर उनके समाधान का मार्ग प्राप्त कर लेता है।इस
अवसर पर इन्द्रध्वज जैन, अनिल जैन, नवीन जैन, ज्ञानेंद्र जैन, राहुल जैन, नरेंद्र जैन, सुनील जैन, अवनेश जैन, अमित जैन, अरुण जैन, प्रिंस जैन, आलोक जैन, गौरव जैन, राहुल जैन, पंकज जैन, मनोज जैन, सर्वज्ञ जैन सहित विमल जागृति मंच, जैन युवा मंच, जैन महिला मंच तथा सकल जैन समाज के लोग मौजूद थे।
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