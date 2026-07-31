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Firozabad News: तीज मेला प्रदर्शनी में दिखा महिलाओं का उत्साह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: फिरोजाबाद में आयोजित तीज मेले में महिलाओं की बड़ी भीड़ ने हिस्सा लिया। महापौर कामिनी राठौर ने इसकी शुरुआत करते हुए इसे नारी शक्ति और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। प्रदर्शनी में विभिन्न सामानों की स्टालें लगीं, और इससे प्राप्त आय से गरीब बेटियों का विवाह कराया जाएगा।

Firozabad News: तीज मेला प्रदर्शनी में दिखा महिलाओं का उत्साह

Firozabad News: फिरोजाबाद। सुहागनगरी के फिरोजाबाद क्लब में गुरुवार को लगाई गई भव्य तीज मेला प्रदर्शनी में महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रदर्शनी का शुभारंभ महापौर कामिनी राठौर ने करते हुए कहा कि तीज का पर्व नारी शक्ति एवं सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। महिलाओं ने न केवल प्रदर्शनी का आनंद लिया बल्कि उन्होंने जमकर खरीदारी करते हुए स्टॉल स्वामियों का हौसला बढ़ाया। तीज मेला का आयोजन नगर की जायंट्स ग्रुप ऑफ फिरोजाबाद महिला शक्ति द्वारा किया। महापौर ने कहा कि इस सुंदर आयोजन के लिए जायंट्स ग्रुप आफ फिरोजाबाद महिला शक्ति के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों का वह आभार व्यक्त करती हैं। भारतीय संस्कृति में तीज का पर्व नारी शक्ति, परंपरा, सौंदर्य एवं सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। ऐसी प्रदर्शनियां हमारी लोक संस्कृति, हस्तशिल्प, महिला उद्यमिता के अलावा सामाजिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने का सशक्त माध्यम है。

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महिलाओं का उत्साह

प्रदर्शनी के दौरान महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। तीज मेला में शहर के अलावा आसपास के जनपद मैनपुरी, एटा, मथुरा, आगरा के अलावा दिल्ली, नोएडा तथा गाजियाबाद जैसे महानगर से आए लोगों ने ज्वैलरी, कपड़ों, कांच के समान, खिलौने एवं अन्य सामानों की स्टाल लगाकर महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष सीमा अग्रवाल, प्रशासनिक निदेशिका दीपाली सिंघल, वित्त निदेशिका गौरी बंसल के अलावा अन्नू बंसल, मोनिका रानीवाला, मोनिका गर्ग, एकता, टीनू अग्रवाल, रीना गर्ग, रेनू अरोरा, सौम्या चौहान, प्राची अग्रवाल तथा तनु माथुर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थीं।

गरीब बेटियों का विवाह

धनराशि से गरीब बेटियों का होगा विवाह

संस्था की अध्यक्ष ने बताया कि तीज मेला से प्राप्त होने वाली आय के द्वारा वह तीन गरीब बेटियों का विवाह कराएंगी। उन्होंने बताया कि किस तरह के अन्य कार्यक्रम भी समय-समय पर आयोजित होते रहते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

तीज मेले का आयोजन किसने किया?
तीज मेला का आयोजन नगर की जायंट्स ग्रुप ऑफ फिरोजाबाद महिला शक्ति द्वारा किया गया।
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