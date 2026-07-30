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Firozabad News: कारोबारी ने थाने में शिकायती पत्र देकर की जांच की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: शिकोहाबाद में एक युवक ने फिरोजाबाद के कारोबारी से हजारों का ऑर्डर लिया और नकली माल वापस कर दिया। कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एक किसान पर लाठी-डंडों से हमला हुआ, जिसमें दो लोग घायल हुए हैं। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।

Firozabad News: कारोबारी ने थाने में शिकायती पत्र देकर की जांच की मांग

Firozabad News: शिकोहाबाद। एक युवक ने फिरोजाबाद के कारोबारी को हजारों का ऑर्डर देकर माल मंगा लिया। उसके बाद आरोपियों ने ब्रांडिड माल को नकली माल में बदलकर लौटा दिया। जब कंपनी ने सामान को चेक किया तो वह नकली निकला। इस संबध में कारोबारी ने थाने में शिकायती पत्र दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रॉबिन पुत्र रामवीर सिंह निवासी सुहाग नगर फिरोजाबाद 16 जुलाई को शिकोहाबाद के मोहल्ला शंकरपुरी निवासी एक युवक ने हार्पिक, देशी घी मांगने के लिए ऑर्डर किया था। जब कारोबारी 83 हजार के करीब का ऑर्डर लेकर पहुंचा तो एक कार में सवार में दो युवक पहुंचे। उन्होंने सामान को अपनी कार में रखकर एक युवक चला गया। जब कारोबारी ने 83 हजार रुपये की मांग की। लेकिन उसे इंतजार करने के लिए कहा। जब कारोबारी को ऑर्डर देने वाले संदिग्ध लगे तो उसने 112 पुलिस को काल किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब आरोपी से रुपये देने के लिए कहा तो उन्होंने रुपए देने की जगह सामान को लौटा दिया। उसके बाद कारोबारी अपना सामान लेकर वापस लौट गया। जब सामान कंपनी में जांच को पहुंचा तो वह सामान पूरी तरह से नकली था। कारोबारी ने बताया इससे पूर्व इसी तरह से हमारी कंपनी के सामान के साथ बरेली, मुरादाबाद में भी घटना हो चुकी है। इस संबध में रॉबिन ने थाने में शिकायती पत्र दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है。

जमीनी विवाद में किसान, उसके परिजनों को पीटा

शिकोहाबाद। थाना नसीरपुर क्षेत्र के गांव नसीरपुर में खेत की जुताई करने पहुंचे एक किसान पर 4 लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। हमले में दो लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराया। उसके बाद किसान की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मुन्नीलाल पुत्र जयवीर सिंह निवासी नसीरपुर थाना नसीरपुर बुधवार को अपने खेत की जुताई करने गये थे। खेत पर सुनील पुत्र भोपाल सिंह, धर्म सिंह पुत्र लज्जाराम, मल्लो देवी पत्नी धर्म सिंह, रीतू पत्नी सुनील निवासी महकेपुर थाना नसीरपुर आ धमके। उसके बाद उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। जब किसान ने विरोध किया तो आरोपियों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। आरोपियों ने किसान को खेत में गिरकर बेरहमी से पीटा। किसान का शोर सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आरोपी जान से मारने की धमकी दी। हमले में पुन्नीलाल पुत्र जयवीर, रामनिवास पुत्र जयवीर सिंह घायल हो गए। पुलिस ने किसान की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

सामान्य प्रश्न

क्या कारोबारी ने थाने में शिकायत दी थी?
हाँ, कारोबारी ने थाने में शिकायती पत्र दिया है।
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