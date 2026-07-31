Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Firozabad News: कारोबारी ने थाने में शिकायती पत्र देकर की जांच की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
Follow us on Google News
share

Firozabad News: शिकोहाबाद में एक युवक ने फिरोजाबाद के कारोबारी को हजारों का ऑर्डर देकर नकली माल लौटा दिया। कारोबारी ने थाने में शिकायत की है। दूसरी घटना में, किसान को उसके खेत पर 4 लोगों ने लाठी डंडों से पीटा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Firozabad News: कारोबारी ने थाने में शिकायती पत्र देकर की जांच की मांग

Firozabad News: शिकोहाबाद। एक युवक ने फिरोजाबाद के कारोबारी को हजारों का ऑर्डर देकर माल मंगा लिया। उसके बाद आरोपियों ने ब्रांडिड माल को नकली माल में बदलकर लौटा दिया। जब कंपनी ने सामान को चेक किया तो वह नकली निकला। इस संबध में कारोबारी ने थाने में शिकायती पत्र दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रॉबिन पुत्र रामवीर सिंह निवासी सुहाग नगर फिरोजाबाद 16 जुलाई को शिकोहाबाद के मोहल्ला शंकरपुरी निवासी एक युवक ने हार्पिक, देशी घी मांगने के लिए ऑर्डर किया था। जब कारोबारी 83 हजार के करीब का ऑर्डर लेकर पहुंचा तो एक कार में सवार में दो युवक पहुंचे। उन्होंने सामान को अपनी कार में रखकर एक युवक चला गया। जब कारोबारी ने 83 हजार रुपये की मांग की। लेकिन उसे इंतजार करने के लिए कहा। जब कारोबारी को ऑर्डर देने वाले संदिग्ध लगे तो उसने 112 पुलिस को काल किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब आरोपी से रुपये देने के लिए कहा तो उन्होंने रुपये देने की जगह सामान को लौटा दिया। उसके बाद कारोबारी अपना सामान लेकर वापस लौट गया। जब सामान कंपनी में जांच को पहुंचा तो वह सामान पूरी तरह से नकली था। कारोबारी ने बताया इससे पूर्व इसी तरह से हमारी कंपनी के सामान के साथ बरेली, मुरादाबाद में भी घटना हो चुकी है। इस संबध में रॉबिन ने थाने में शिकायती पत्र दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है。

जमीनी विवाद में किसान, उसके परिजनों को पीटा

शिकोहाबाद। थाना नसीरपुर क्षेत्र के गांव नसीरपुर में खेत की जुताई करने पहुंचे एक किसान पर 4 लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। हमले में दो लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराया। उसके बाद किसान की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मुन्नीलाल पुत्र जयवीर सिंह निवासी नसीरपुर थाना नसीरपुर बुधवार को अपने खेत की जुताई करने गये थे। खेत पर सुनील पुत्र भोपाल सिंह, धर्म सिंह पुत्र लज्जाराम, मल्लो देवी पत्नी धर्म सिंह, रीतू पत्नी सुनील निवासी महकेपुर थाना नसीरपुर आ धमके। उसके बाद उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। जब किसान ने विरोध किया तो आरोपियों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। आरोपियों ने किसान को खेत में गिरकर बेरहमी से पीटा। किसान का शोर सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आरोपी जान से मारने की धमकी दी। हमले में पुन्नीलाल पुत्र जयवीर, रामनिवास पुत्र जयवीर सिंह घायल हो गए। पुलिस ने किसान की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या फिरोजाबाद के कारोबारी ने पुलिस में शिकायत दी है?
हाँ, कारोबारी ने थाने में शिकायती पत्र दिया है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Firozabad Latest News Firozabad Firozabad News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।