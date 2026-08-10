Firozabad News: ध्वज की गुणवत्ता को लेकर हंगामे के बाद निगम में रोका वितरण
Firozabad News: नगर निगम के जीवाराम हाल में भाजपा पार्षद नरेश शर्मा ने झंडा वितरण के दौरान राष्ट्रीय ध्वज की गुणवत्ता पर اعتراض जताया। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और जांच की मांग की। नगर निगम को हर घर तिरंगा अभियान के तहत 1.28 लाख झंडे वितरण का लक्ष्य दिया गया है। अध्यक्ष डा सतीश दिवाकर ने भी समस्या की पुष्टि की।
Firozabad News: नगर निगम के जीवाराम हाल में सोमवार को उस समय हंगामा हो गया जब झंडा वितरण के दौरान राष्ट्रीय ध्वज की खराब गुणवत्ता को लेकर भाजपा पार्षद ने वितरण कार्य रुकवा दिया। हंगामा की सूचना मिलते ही सहायक नगर आयुक्त मौके पर पहुंचे जहां झंडों की स्थिति का जायजा लिया जो बेहद खराब पाई गई। भाजपा पार्षद ने मामले को लेकर डूडा विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए तथा इसकी जांच कराने की मांग की।शहर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत नगर निगम को एक लाख 28 हजार झंडा वितरण का लक्ष्य दिया है। इसी के तहत डूडा विभाग की शहर मिशन प्रबंधक सपना जोशी के नेतृत्व में झंडा वितरण का कार्य चल रहा था।
झंडा वितरण की जानकारी मिलते ही भाजपा पार्षद नरेश शर्मा उर्फ नीटू मौके पर पहुंचे जहां उन्होंने बोरियों के बंडल में रखे कई झंडा निकालकर उसकी गुणवत्ता की पोल खोल दी।महानगर अध्यक्ष डा सतीश दिवाकर ने कहा है कि शहरी क्षेत्र में नगर निगम द्वारा जो झंडों का वितरण किया जाना है उसकी गुणवत्ता खराब होने की जानकारी मिली है। इसकी जांच कराने को कहा है और गुणवत्ता वाले ध्वज वितरण के लिए कहा है।
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