Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Firozabad News: ध्वज की गुणवत्ता को लेकर हंगामे के बाद निगम में रोका वितरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
Follow us on Google News
share

Firozabad News: नगर निगम के जीवाराम हाल में भाजपा पार्षद नरेश शर्मा ने झंडा वितरण के दौरान राष्ट्रीय ध्वज की गुणवत्ता पर اعتراض जताया। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और जांच की मांग की। नगर निगम को हर घर तिरंगा अभियान के तहत 1.28 लाख झंडे वितरण का लक्ष्य दिया गया है। अध्यक्ष डा सतीश दिवाकर ने भी समस्या की पुष्टि की।

Firozabad News: ध्वज की गुणवत्ता को लेकर हंगामे के बाद निगम में रोका वितरण

Firozabad News: नगर निगम के जीवाराम हाल में सोमवार को उस समय हंगामा हो गया जब झंडा वितरण के दौरान राष्ट्रीय ध्वज की खराब गुणवत्ता को लेकर भाजपा पार्षद ने वितरण कार्य रुकवा दिया। हंगामा की सूचना मिलते ही सहायक नगर आयुक्त मौके पर पहुंचे जहां झंडों की स्थिति का जायजा लिया जो बेहद खराब पाई गई। भाजपा पार्षद ने मामले को लेकर डूडा विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए तथा इसकी जांच कराने की मांग की।शहर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत नगर निगम को एक लाख 28 हजार झंडा वितरण का लक्ष्य दिया है। इसी के तहत डूडा विभाग की शहर मिशन प्रबंधक सपना जोशी के नेतृत्व में झंडा वितरण का कार्य चल रहा था।

ये भी पढ़ें:Har Ghar Tiranga 2026: तिरंगा फहराने से लेकर उतारने तक जानें सही नियम, ऐसे मिलेगा सर्टिफिकेट

झंडा वितरण की जानकारी मिलते ही भाजपा पार्षद नरेश शर्मा उर्फ नीटू मौके पर पहुंचे जहां उन्होंने बोरियों के बंडल में रखे कई झंडा निकालकर उसकी गुणवत्ता की पोल खोल दी।महानगर अध्यक्ष डा सतीश दिवाकर ने कहा है कि शहरी क्षेत्र में नगर निगम द्वारा जो झंडों का वितरण किया जाना है उसकी गुणवत्ता खराब होने की जानकारी मिली है। इसकी जांच कराने को कहा है और गुणवत्ता वाले ध्वज वितरण के लिए कहा है।

ये भी पढ़ें:हर घर लहराएगा महिलाओं के हाथ से बना तिरंगा, एनआरएलएम तैयार करा रहा 2.88 लाख झंडे
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Firozabad Latest News Firozabad News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।