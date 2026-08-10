Firozabad News: ध्वज की गुणवत्ता को लेकर हंगामे के बाद निगम में रोका वितरण

Firozabad News: नगर निगम के जीवाराम हाल में सोमवार को उस समय हंगामा हो गया जब झंडा वितरण के दौरान राष्ट्रीय ध्वज की खराब गुणवत्ता को लेकर भाजपा पार्षद ने वितरण कार्य रुकवा दिया। हंगामा की सूचना मिलते ही सहायक नगर आयुक्त मौके पर पहुंचे जहां झंडों की स्थिति का जायजा लिया जो बेहद खराब पाई गई। भाजपा पार्षद ने मामले को लेकर डूडा विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए तथा इसकी जांच कराने की मांग की।शहर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत नगर निगम को एक लाख 28 हजार झंडा वितरण का लक्ष्य दिया है। इसी के तहत डूडा विभाग की शहर मिशन प्रबंधक सपना जोशी के नेतृत्व में झंडा वितरण का कार्य चल रहा था।