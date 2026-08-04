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Firozabad News: रेडीमेड कपड़ों की दुकान में लगी आग, सामान हुआ राख

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: उत्तर थाना क्षेत्र में मंगलवार को शॉर्ट सर्किट के कारण रेडिमेड कपड़ों की दुकान में आग लग गई। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि, दुकान का करीब 2.50 लाख रुपये का नुकसान हुआ। थाना प्रभारी ने घटना की पुष्टि की है।

Firozabad News: रेडीमेड कपड़ों की दुकान में लगी आग, सामान हुआ राख

Firozabad News: उत्तर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह शॉर्ट सर्किट से रेडिमेड कपड़ों की दुकान में आग लगने से आसपास के दुकानदारों में अफरा-तफरी मच गई। दुकान के अंदर से धुआं उठता देख आसपास के लोगों ने दुकान स्वामी को सूचना दी। दुकान स्वामी ने स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों की मदद से आग पर काबू पा लिया। समय रहते आग बुझ जाने से बड़ा हादसा टल गया, हालांकि हादसे में करीब 2.50 लाख रुपये का सामान जलकर राख हो गया। जलेसर रोड निवासी आयुष की पुराना थाना उत्तर के सामने वैष्णवी गारमेंट्स के नाम से दुकान है। सोमवार रात वह दुकान बंद कर घर चले गए थे।

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मंगलवार को बाजार बंदी के चलते दुकान नहीं खोली। सुबह 10.30 बजे दुकान के अंदर से धुआं निकलता देख आसपास के लोगों ने उन्हें सूचना दी। मौके पर पहुंचकर उन्होंने शटर खोला तो अंदर आग लगी हुई थी। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार करीब 2.50 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। थाना प्रभारी रवि त्यागी का कहना है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन तब तक लोगों ने आग पर काबू पा लिया। समय रहते पता चलने पर बड़ा हादसा नहीं हो सका।

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