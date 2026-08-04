Firozabad News: रेडीमेड कपड़ों की दुकान में लगी आग, सामान हुआ राख
Firozabad News: उत्तर थाना क्षेत्र में मंगलवार को शॉर्ट सर्किट के कारण रेडिमेड कपड़ों की दुकान में आग लग गई। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि, दुकान का करीब 2.50 लाख रुपये का नुकसान हुआ। थाना प्रभारी ने घटना की पुष्टि की है।
Firozabad News: उत्तर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह शॉर्ट सर्किट से रेडिमेड कपड़ों की दुकान में आग लगने से आसपास के दुकानदारों में अफरा-तफरी मच गई। दुकान के अंदर से धुआं उठता देख आसपास के लोगों ने दुकान स्वामी को सूचना दी। दुकान स्वामी ने स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों की मदद से आग पर काबू पा लिया। समय रहते आग बुझ जाने से बड़ा हादसा टल गया, हालांकि हादसे में करीब 2.50 लाख रुपये का सामान जलकर राख हो गया। जलेसर रोड निवासी आयुष की पुराना थाना उत्तर के सामने वैष्णवी गारमेंट्स के नाम से दुकान है। सोमवार रात वह दुकान बंद कर घर चले गए थे।
मंगलवार को बाजार बंदी के चलते दुकान नहीं खोली। सुबह 10.30 बजे दुकान के अंदर से धुआं निकलता देख आसपास के लोगों ने उन्हें सूचना दी। मौके पर पहुंचकर उन्होंने शटर खोला तो अंदर आग लगी हुई थी। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार करीब 2.50 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। थाना प्रभारी रवि त्यागी का कहना है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन तब तक लोगों ने आग पर काबू पा लिया। समय रहते पता चलने पर बड़ा हादसा नहीं हो सका।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।