Firozabad News: मारपीट की शिकायत से बौखलाए दबंगों ने बोला हमला
Firozabad News: एक पिता ने अपने बेटे के साथ मारपीट की शिकायत थाने में की, जिससे अपराधियों ने उस पर हमला कर दिया। प्रमोद कुमार ने 27 जुलाई को शिकायत की थी। इसके बाद राहुल और उसके साथियों ने प्रमोद को धमकी देते हुए मारपीट की और जान से मारने की कोशिश की। पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
Firozabad News: कोई विवाद होने के बाद में लोग सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की शरण में जाते हैं, लेकिन थाना उत्तर क्षेत्र में बेटे से मारपीट करने की शिकायत करना एक पिता को महंगा पड़ गया। दबंगों ने घेरकर पिता के साथ मारपीट कर दी। कबीर नगर गली नंबर चार निवासी प्रमोद कुमार के अनुसार 27 जुलाई को मोहल्ले के राहुल ने उसके बेटे विराट कुमार एवं अनुराग के साथ में मारपीट की। इसकी जानकारी होने पर प्रमोद ने थाने पर शिकायत की। पुलिस ने चिकित्सकीय परीक्षण कराया। आरोप है कि थाने में शिकायत से विपक्षी बौखला गए। राहुल ने झलकारी नगर निवासी केशव एवं नीतेश के साथ मिलकर प्रमोद के साथ अभद्रता की तथा जान से मारने की धमकी देते हुए हमला कर दिया।
29 जुलाई को छत से ईंट-पत्थर भी फेंकते हुए धमकाया कि अगर फिर से थाने गया तो जान से मार देंगे। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।