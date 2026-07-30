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Firozabad News: बिजली कटौती को लेकर किसानों ने जताया गुस्सा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: फरिहा के किसानों ने गुरुवार को बिजली ना मिलने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि धान की फसल करने में दिक्कतें आ रही हैं। कुछ घंटे बिजली मिल रही है जिससे परेशानी बढ़ रही है। शिकायतकर्ताओं ने सरकारी भूमि पर कब्जे की समस्या के खिलाफ भी आवाज उठाई।

Firozabad News: बिजली कटौती को लेकर किसानों ने जताया गुस्सा

Firozabad News: फरिहा। बिजली na मिलने पर दर्जनों गांवों के किसानों ने एकत्रित होकर गुरुवार को फरिहा देहात फीडर पर नारेबाजी कर गुस्सा जताया। किसानों ने कहा कि धान की फसल करने में उनको दिक्कतें आ रही हैं। कुछ घंटे बिजली उन्हें मिल रही है जिससे धान की फसल करने में काफी परेशानी आ रही है। गांव के खुशकपुरा, नगला पीपरी, इटाहरी, हिम्मतपुर, नबलपुर, अखेपुर, गोहाना, खेरिया, जगतपुर बही आदि के किसानों ने गुस्सा जताया। उप खंड अधिकारी एसडीओ अभिषेक कुमार का कहना है किसानों की जो भी समस्या है उसे दो दिन में खत्म करा दिया जाएगा। महेश, देवेंद्र, शेर सिंह, भोले, मानवीर, ओमवीर, प्रेमवीर, चंद्रपाल, गिरीश चंद्र, सरवर सिंह, बबलू, पवन सिंह, जितेंद्र कुमार, राजवीर आदि मौजूद रहे。

सरकारी चकरोड पर कब्जे का आरोप लगाकर नारेबाजी

फिरोजाबाद। शहर के वार्ड संख्या 62 स्थित अंबे नगर में सरकारी चकरोड पर कथित अतिक्रमण और निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ताओं ने सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने और मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग की है।

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि सरकारी चकरोड पर कथित रूप से अवैध निर्माण किया जा रहा है। उनका आरोप है कि पूर्व में कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि 17 जुलाई को लेखपाल, नायब तहसीलदार, नगर निगम, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम जेसीबी के साथ मौके पर पहुंची थी। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि नाप-जोख के बाद अतिक्रमण हटाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन किसी फोन कॉल के बाद टीम बिना कार्रवाई किए वापस लौट गई।

सामान्य प्रश्न

किसान क्यों प्रदर्शन कर रहे थे?
किसान बिजली ना मिलने पर प्रदर्शन कर रहे थे, जिससे उनकी धान की फसल करने में दिक्कतें आ रही थी।
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