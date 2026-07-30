Firozabad News: स्कूलों के ऊपर से विद्युत तार हटवाएं अधिकारी-सीडीओ

Firozabad News: फिरोजाबाद, गुरुवार को निपुण भारत मिशन की बैठक में मुख्य विकास अधिकारी का जोर स्कूलों में बच्चों के दाखिले पर रहा तो बच्चों की सुरक्षा के प्रति भी गंभीर नजर आए। उन्होंने विद्युत विभाग को निर्देश दिए कि जिन स्कूलों के ऊपर से हाईटेंशन या विद्युत तार गुजर रहे हैं, उन्हें तत्काल हटवाना सुनिश्चित करें। कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की अध्यक्षता कर रहे मुख्य विकास अधिकारी शत्रोहन वैश्य ने शिक्षा विभाग की प्रगति की समीक्षा करते हुए शिक्षाधिकारियों को निर्देश दिए। खंड शिक्षाधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि नामांकन प्रक्रिया में शत फीसद बच्चों का दाखिला कराएं। स्कूलों का निरंतर आकस्मिक निरीक्ष करें तथा जो भी शिक्षक गैरहाजिर मिलें, उनके खिलाफ रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

शिकोहाबाद एवं एका ब्लॉक के विद्यालयों में नामांकन की धीमी एवं खराब प्रगति पाए जाने पर मुख्य विकास अधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। सीडीओ ने कहा कि सभी स्कूलों में पूर्ण रूप से फर्नीचर उपलब्ध होना चाहिए। भवनों में शिफ्ट किएगए फर्नीचर का प्रयोग होना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय के निर्माण की खराब गुणवत्ता पर सीडीओ ने सख्त नाराजगी जताते हुए उन्होंने कार्यदायी संस्था को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समय रहते सुधार नहीं हुआ तो संस्था को काली सूची में डाला जाएगा। विद्यालयों में दिव्यांग सुलभ शौचालयों के निर्माण की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए गए कि निर्माण कार्य में तेजी लाकर इसे समय सीमा में पूर्ण कराएं। सीडीओने कहा कि बच्चों को जमीन पर बैठा कर खाना नहीं खिलाया जाए, बल्कि मेज या अन्य उपयुक्त व्यवस्था के तहत ही भोजन कराएं। सीडीओने कहा कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित व गरिमापूर्ण वातावरण देना है। कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।