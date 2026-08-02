Firozabad News: घंटाघर से ई रिक्शा चोरी
Firozabad News: रसूलपुर के अंसार निवासी का ई-रिक्शा चोरी हो गया। ई-रिक्शा का चालक लाला, जो रात 11 बजे खड़ा कर आराम कर रहा था, चोरी की घटना के समय वहां से लेटा हुआ था। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है।
Firozabad News: थाना रसूलपुर के अंसार निवासी 60 फुटा रोड लतीफ मेडिकल के निकट कश्मीरी गेट के नाम पर ई रिक्शा है। जिसे उसकी मौसी का लड़का लाला निवासी दिनेश कारखाने के सामने रामनगर चलाता है। 25 जुलाईको लाला रात 11 बजे ई रिक्शा को घंटाघर के निकट खड़ा कर आराम करने के लिए पटरी पर लेट गया। इस दौरान कोई वहां से ई रिक्शा चुरा ले गया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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