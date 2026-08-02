Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Firozabad News: घंटाघर से ई रिक्शा चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
Follow us on Google News
share

Firozabad News: रसूलपुर के अंसार निवासी का ई-रिक्शा चोरी हो गया। ई-रिक्शा का चालक लाला, जो रात 11 बजे खड़ा कर आराम कर रहा था, चोरी की घटना के समय वहां से लेटा हुआ था। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है।

Firozabad News: घंटाघर से ई रिक्शा चोरी

Firozabad News: थाना रसूलपुर के अंसार निवासी 60 फुटा रोड लतीफ मेडिकल के निकट कश्मीरी गेट के नाम पर ई रिक्शा है। जिसे उसकी मौसी का लड़का लाला निवासी दिनेश कारखाने के सामने रामनगर चलाता है। 25 जुलाईको लाला रात 11 बजे ई रिक्शा को घंटाघर के निकट खड़ा कर आराम करने के लिए पटरी पर लेट गया। इस दौरान कोई वहां से ई रिक्शा चुरा ले गया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

ये भी पढ़ें:Sultanpur News: घर के बाहर खड़े ई-रिक्शा से चार बैट्री चोरी
ये भी पढ़ें:Sultanpur News: घर के बाहर खड़े ई-रिक्शा से चार बैट्री चोरी
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Firozabad Latest News Crime News E-rickshaw अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।