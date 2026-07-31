Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Firozabad News: घर के बाहर बैठी ननद-भाभी को पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
Follow us on Google News
share

Firozabad News: थाना नारखी क्षेत्र में नशे में दो पड़ोसियों ने ननद-भाभी के साथ मारपीट की। घटना के दौरान ननद ने विरोध किया जब पड़ोसी गाली-गलौज कर रहे थे। नतीजतन, दोनों घायल हो गईं। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज किया है।

Firozabad News: घर के बाहर बैठी ननद-भाभी को पीटा

Firozabad News: थाना नारखी क्षेत्र में घर के बाहर बैठी ननद भाभी को नशे में गाली-गलौज करते हुए पड़ोसियों को टोकना महंगा पड़ गया। इस मामले में आरोपियों ने ननद-भाभी के साथ मारपीट की। थाना नारखी के डौरी निवासी नाजरीन का कहना है कि वह गुरुवार की शाम सात बजे अपनी भाभी के साथ के दरवाजे पर बैठकर बात कर रही थी। पड़ोस में रहने वाले शहंशाह एवं आशिक अली शराब के नशे में आए तथा गाली-गलौज करने लगे। जब उनसे घर के दरवाजे पर खड़े होकर गाली देने से मना करते हुए कहा कि अपने घर के दरवाजे पर पहुंच कर हंगामा करें।

इस पर दोनों ने मारपीट शुरू कर दी। इसमें ननद भाभी घायल हो गई। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Firozabad Latest News Firozabad News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।