Firozabad News: घर के बाहर गाली देने के विरोध पर पीटा
Firozabad News: अरांव थाना क्षेत्र की सकतपुर निवासी बबीता देवी ने कहा कि 1 अगस्त को लालू ने उनके पति कन्हीलाल को गालियाँ दीं और मारपीट की। जब कन्हीलाल ने इसका विरोध किया तो लालू ने जान से मारने की धमकी दी। बबीता ने इस मामले की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
Firozabad News: थाना अरांव के सकतपुर निवासी बबीता देवी का कहना है कि एक अगस्त को उसके दरवाजे पर लालू आकर पति कन्हीलाल को गंदी-गंदी गाली देने लगा। जब कन्हीलाल ने गाली देने से मना किया तो उसके साथ मारपीट की। शोर मचान पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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