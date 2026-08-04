Firozabad News: मुकदमे की रंजिश में दंपति को पीटा
Firozabad News: थाना नारखी की गुड्डी देवी ने कहा कि उसका एक मुकदमा निजाम के साथ चल रहा है। इसी मामले की रंजिश में निजाम और उसके साथियों ने गुड्डी और उसके पति के साथ अभद्रता की और मारपीट की। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है।
Firozabad News: थाना नारखी के जौंधरी निवासी गुड्डी देवी का कहना है कि उसका एक मुकदमा निजाम के साथ न्यायालय में विचाराधीन है। इस मुकदमे की रंजिश को लेकर निजाम एवं उसके साथियों ने गुड्डी एवं उसके पति शौकीन के साथ अभद्रता की। गाली देने से मना करने पर मारपीट की। पुलिस ने मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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