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Firozabad News: कुत्ते को लेकर दो पक्षों में झगड़ा, मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: थाना नसीरपुर के गांव पुनच्छा में कुत्ते को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें मारपीट की गई। महिला प्रीती ने तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। झगड़े के दौरान आरोपी पड़ोसियों ने महिला से धक्का-मुक्की की और जान से मारने की धमकी दी।

Firozabad News: कुत्ते को लेकर दो पक्षों में झगड़ा, मुकदमा दर्ज

Firozabad News: थाना नसीरपुर क्षेत्र के गांव पुनच्छा में कुत्ते को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। झगड़े के दौरान मारपीट की गई। महिला ने तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। प्रीती पत्नी बबलू निवासी पुनच्छा थाना नसीरपुर का 29 जुलाई की शाम अजय, समोद पुत्रगण राजेश, रुमा पुत्री राजेश से कुत्ते को लेकर विवाद हो गया। जिससे नाराज होकर पड़ोसियों ने घर में घुसकर महिला से धक्का मुक्की कर गाली गलौज कर मारपीट कर दी। महिला का शोर सुनकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। यह देखकर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए।

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