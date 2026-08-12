Firozabad News: डीएम, एसएसपी ने मार्गों का रात को किया निरीक्षण
Firozabad News: डीएम संतोष कुमार शर्मा और एसएसपी आदित्य लांग्हे ने कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल की तैनाती और व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जाएंगी।
Firozabad News: डीएम और एसएसपी ने सोमवार रात थाना टूंडला, पचोखरा एवं रजावली क्षेत्र में कांवड़ यात्रा मार्ग का किया निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने थाना प्रभारियों से कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर जानकारी ली। अधिकारियों ने कहा कि कांवड़ियों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। डीएम संतोष कुमार शर्मा, एसएसपी आदित्य लांग्हे सबसे पहले टूंडला स्थित एटा रोड पर पहुंचे। उन्होंने कांवड़ मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था, साफ-सफाई एवं कांवड़ियों के सुगम आवागमन के लिए किए गए प्रबंधों का जायजा लिया गया। साथ ही मार्ग पर तैनात पुलिस बल एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
एसएसपी ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रखते हुए सतर्कता एवं संवेदनशीलता के साथ ड्यूटी का निर्वहन किया जाए। पुलिस कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध एवं मुस्तैद है।
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