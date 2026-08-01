Firozabad News: समाधान दिवस में गूंजी फर्जी सीटी स्कैन की शिकायत

Firozabad News: टूंडला में संपूर्ण समाधान दिवस पर जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने फरियादियों की समस्याओं का समाधान किया। पुलिस और राजस्व विभाग को कई मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। किसानों के लिए राहत प्रदान करते हुए पंखों की व्यवस्था की गई। जन कल्याणकारी योजनाओं पर भी चर्चा की गई।

Firozabad News: टूंडला, शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी ने फरियादियों ने अपनी समस्याओं एवं शिकायतों के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए। कई मामलों में डीएम ने राजस्व एवं पुलिस विभाग की टीम को जांच कर निस्तारण के निर्देश दिए। एसडीएम को निर्देश दिए कि जनसुनवाई के दौरान बुजुर्गों की सुनवाई पहले की जाए। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में तहसील टूटंला में संपन्न संपूर्ण समाधान दिवस में मुख्य विकास अधिकारी शत्रोहन वैश्य सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। ग्राम इमलिया के वाशिंदों ने कहा कि मन्दिर श्रीमहाराजाधिराज रामेश्वर महाराज की ग्राम पंचायत भूमि गाटा तथा धर्मशाला परिसर पर कुछ दबंगो द्वारा कूडा करकट, टैक्टर, ट्रॉली व मवेशी बांध अवैध कब्जा कर लिया है। इससे कांवड़ियों एवं श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डीएम ने बीडीओ एवं थानाध्यक्ष पचोखरा को त्वरित जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। ग्राम सीवारा थाना फरिहा निवासी कुंती देवी ने कहा कि उसके पति के विरूद्ध थाना फरिहा में पंजीकृत मुकदमें में फर्जी, अमान्य सीटी स्कैन रिपोर्ट तैयार कर धारा बढ़वाई है。

समस्याओं पर कार्रवाई डीएम ने सीएमओ एवं सीएमएस को निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए। नगला दल थाना पचोखरा निवासी वीरी सिंह ने कहा कि जमीन बिक्री का चेक बाउंस होने के बाद दंबगई के बल पर जबरन खेत जोता जा रहा है तथा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। डीएम ने पुलिस एवं राजस्व की संयुक्त टीम को मौके पर भेज शांति व्यवस्था बनाने एवं दोषियों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। अधिशासी अधिकारी को सफाई व्यवस्था के नियमित निरीक्षण करने के निर्देश देते हुए कहा कि अनाधिकृत रूप से जमा कचरे एवं जलभराव की समस्या का समाधान त्वरित जल निकासी से करें। 154 शिकायतों में से 16 का मौके पर निस्तारण किया।

किसानों की राहत लाइन में लगे किसानों को देख लगवाया पंखा

जिलाधिकारी ने तहसील दिवस के दौरान खतौनी के लिए लाइन में लगे हुए किसानों को देखा तो उन्होंने लाइन में लगे किसानों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए पंखे की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

कैंप में पहुंचे डीएम एवं विधायक संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा एवं टूंडला विधायक प्रेमपाल धनगर के साथ विपणन विकास सहायता योजनांतर्गत अनुसूचित जाति एवं जीरो पॉर्वटी लाइन के लाभार्थियों हेतु लगाए गए कैंप में प्रतिभाग किया। डीएम ने कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का मूलध्येय सहायता प्रदान करना नहीं, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हर व्यक्ति को सशक्त, स्वावलम्बी और आत्मनिर्भर बनाना है।