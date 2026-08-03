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Firozabad News: एथलेटिक्स चैंपियनशिप चयन ट्रॉयल्स में झलकी प्रतिभा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: जिला युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप चयन ट्रायल्स में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। राज्य चयन ट्रायल्स का आयोजन एके डिग्री कॉलेज शिकोहाबाद में हुआ। अंडर 18 बालक और बालिका वर्ग में विभिन्न स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने शीर्ष स्थान प्राप्त किए। प्रतियोगिता उत्साहपूर्वक मनाई गई।

Firozabad News: एथलेटिक्स चैंपियनशिप चयन ट्रॉयल्स में झलकी प्रतिभा

Firozabad News: जिला युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप चयन ट्रायल्स में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। पांचवें इंडियन जैवलिन डे राज्य चयन ट्रायल्स का सफल आयोजन किया। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जिला एथलेटिक्स संघ फिरोजाबाद द्वारा एके डिग्री कॉलेज शिकोहाबाद में आयोजित ट्रॉयल्स में अंडर 18 बालक वर्ग सौ मीटर दौड़ में विवेक कुमार, अभिषेक एवं अंकित, 200 मीटर दौड़ में अभिषेक, विवेक कुमार एवं अंकित, 400 मीटर दौड़ में आकाश, विशाल एवं आशीष, 1000 मीटर दौड़ में विशाल, आशीष एवं आकाश पहले, दूसरे एवं तीसरे स्थान पर रहे। लंबी कूद में निशांत यादव, रामकेश यादव एवं शिवम, 110 मीटर बाधा दौड़ में प्रांशु, विवेक कुमार एवं अभिषेक पहले, दूसरे एवं तीसरे स्थान पर रहे।

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किड्स जैवलिन थ्रो में प्रिंस, गगनदीप एवं अंकित तथा हेप्टाथलॉन में अंकित, विवेक कुमार एवं विशाल पहले, दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रहे।अंडर 18 बालिका वर्ग 100 मीटर बाधा दौड़ में दीप्ति बघेल, इशिता शर्मा एवं रीना तथा 1000 मीटर दौड़ में रीना, हिना एवं काशिश दिवाकर, लंबी कूद में दीप्ति बघेल, इशिता शर्मा एवं रीना, भाला फेंक में काशिश, हिना एवं इशिता शर्मा, हेप्टाथलॉन में हिना, दीप्ति बघेल एवं काशिश दिवाकर पहले, दूसरे एवं तीसरे स्थान पर रहे।

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