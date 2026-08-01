Firozabad News: ग्रामीणों से संवाद कर डीएम ने परखी योजनाओं की हकीकत

Firozabad News: टूंडला में शनिवार को जनचौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जाँच की। उन्होंने किसानों, युवाओं और बुजुर्गों से संवाद किया और आवश्यक निर्देश प्रदान किए। गौ आश्रय स्थल का निरीक्षण कर डीएम ने व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया।

Firozabad News: टूंडला, शनिवार को बसई टूंडला में जनचौपाल का आयोजन किया। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से संवाद कर गांव में विभिन्न योजनाओं की धरातल पर प्रगति परखी। इस दौरान ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के साथ में उनका मन टटोला। अधिकारियों के संवादात्मक लहजे को देख ग्रामीणों ने भी बगैर झिझक डीएम के समक्ष अपनी समस्याएं, इच्छाएं एवं सुझाव खुलकर रखे। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा एवं मुख्य विकास अधिकारी सहित जिला स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न जनचौपाल में हर वर्ग की भागीदारी नजर आई। किसान, युवा, मजदूर, विद्यार्थी, बच्चे एवं बुजुर्ग बड़ी संख्या में शामिल हुए। डीएम ने बुजुर्गों एवं किसानों से पेंशन के संबंध में बातचीत की तो किसानों से कृषि संबंधी समस्याओं को जाना। किसानों की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। युवाओं वे छात्रों से शिक्षा के संबंध में बातचीत की तो भविष्य की योजनाओं के संबंध में संवाद से उनमें आत्मविश्वास जगाते हुए कहा कि अपने परिश्रम पर पूरा भरोसा रखें। इससे आप तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे。

प्रशासन की पहल डीएम ने कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि इस तरह के कार्यक्रम से लोगों की समस्याएं सुनी जाएं, तथा लोगों को सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ें। यह एक प्रशासनिक बैठक नहीं, बल्कि जनांदोलन एवं विश्वास का मंच है। विभिन्न अधिकारियों ने अपने-अपने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारें में विस्तार से बताया। डीएम ने किसानों को जैविक खाद के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि कासन फॉर्मर रजिस्ट्री अवश्य कराएं।

गौ आश्रय स्थल का निरीक्षण गौ आश्रय स्थल का निरीक्षण कर देखीं व्यवस्थाएं

जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने गौ आश्रय स्थल पचोखरा का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को देखा। गौवंश के स्वास्थ्य, चारे-पानी की स्थिति का जायजा लेने के साथ में अन्य व्यवस्थाएं देखीं। गौ आश्रय स्थल में 100 गौवंश पूरी तरह सुरक्षित एवं संरक्षित है। डीएम ने बीमार गौवंश को स्वस्थ गौवंश से अलग रखने के निर्देश दिए, ताकि संक्रमण न फैलें एवं उनका समुचित इलाज हो सके। गौवंशों के छोटे बछड़ों की देख रेख और देखभाल की अलग से व्यवस्था करें, ताकि सही पोषण सुनिश्चित हो सके। गौवंशों के लिए हरा-चारा एवं भूसा नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाए तथा गौ आश्रय स्थल में साफ-सफाई की व्यवस्था समुचित हो। डीएम ने गौवंशों को गुड़ भी खिलाया。