Firozabad News: केजीबी का निरीक्षण कर छात्राओं संग डीएम ने किया भोजन
Firozabad News: बुधवार को जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय नारखी का निरीक्षण किया। उन्होंने छात्राओं की सुरक्षा, पाठन व्यवस्था और परिसर की साफ-सफाई का जायजा लिया। उन्होंने स्मार्ट क्लासेस का भी निरीक्षण कर बालिका शिक्षा के स्तर में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने छात्राओं के साथ बैठकर भोजन किया।
Firozabad News: बुधवार को जिलाधिकारी ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय नारखी का निरीक्षण कर पाठन पाठन की व्यवस्थाओं को देखा। बुनियादी ढांचे, छात्राओं की सुरक्षा एवं परिसर की साफ-सफाई का जायजा लिया। वहीं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नगला अमान का भी आकस्मिक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय नारखी का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां पर संचालित हो रही स्मार्ट क्लासेस का निरीक्षण करते हुए कहा कि आजद का वक्त तकनीक एवं आधुनिक शिक्षा का है। बालिकाओं को अधिक से अधिक शिक्षा से जोड़ने पर जोर देते हुए कहा कि बालिका शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार आना चाहिए।
उन्होंने केजीबी में अध्ययनरत छात्राओं के साथ बैठकर भोजन किया। भोजन से पहले भोजन मंत्र पढ़ा।
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