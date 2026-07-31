Firozabad News: घरों पर बच्चों से चूड़ी काम कराने वालों पर होगी एफआईआर

Firozabad News: जिला बाल कल्याण एव संरक्षण समिति टास्क फोर्स की बैठक में घरों में बच्चों से चूड़ी काम कराने का मुद्दा गूंजा तो सिट पर होने वाले काम में भी बच्चों के लगे होने की बात उठी। स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने कहा कि चूड़ी नग के कार्य में बच्चे लगे हैं। इस पर जिलाधिकारी ने गंभीर रुख अपनाते हुए निर्देश दिए हैं कि बच्चों से चूड़ी का काम कराने वाले माता पिता को जागरूक किया जाए। वहीं बच्चों से काम कराने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। महिला कल्याण विभाग के तहत गठित जिला बाल कल्याण संरक्षण समिति एवं वन स्टॉप सेंटर टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता कर रहे डीएम संतोष कुमार शर्मा ने समीक्षा के दौरान कहा कि किशोर न्याय बोर्ड में अत्यधिक प्रकरण लंबित है।