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Firozabad News: तीन लाइसेंस निलंबित, पांच विक्रेताओं को नोटिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: फिरोजाबाद में, जिला कृषि अधिकारी सुमित कुमार चौहान ने खाद की दुकानों का निरीक्षण किया और कई अनियमितताएं पाई। पॉश मशीन के बिना बिक्री, गलत सूचनाएं और स्टॉक की कमी के चलते तीन दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए। उन्होंने विक्रेताओं को उचित नियम व जानकारी के साथ उर्वरक बेचने की सलाह दी।

Firozabad News: तीन लाइसेंस निलंबित, पांच विक्रेताओं को नोटिस

Firozabad News: फिरोजाबाद, गुरुवार को खाद की दुकानों का निरीक्षण करने पहुंचे जिला कृषि अधिकारी को कई दुकानों पर अनियमितताएं मिली। एक दुकान पर तो बगैर पॉश मशीन के खाद की बिक्री हो रही थी तो एक दुकानदार ने अलग दुकान में स्टॉक रख रखा था। तीन दुकानों के लाइसेंस निलंबित करने के साथ में पांच दुकानदारों को नोटिस जारी किया है। जिला कृषि अधिकारी सुमित कुमार चौहान ने तहसील सिरसागंज में खाद की दुकानों का निरीक्षण किया। उर्वरकों की गुणवत्ता पर संदेह होने पर प्रताप खाद भंडार कठफोरी एवं एवं श्रीराधा कृष्ण खाद एवं बीज भंडार सिरसागंज से दो नमूने भरे। रेट स्टॉक बोर्ड प्रदर्शित न करने, स्टॉक एवं विक्रय पंजिका न रखने एवं सही सूचनाएं न मिलने पर कृषक सेवा केंद्र कठफोरी एवं प्रशांत ट्रेडर्स सराय मुरलीधर, राधा कृष्णा बीज एवं खाद भंडार सिरसागंज, करिश्मा खाद भंडार सहित आरएस खाद भंडार काठफोरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

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प्रताप खाद भंडार काठफोरी पर बिना पॉस मशीन से विक्रय करने पर लाइसेंस निलंबित किया है तो प्रबल खाद भंडार सिरसागंज पर स्टॉक दूसरी दुकान मे रखा मला तथा स्टॉक विक्रय पंजिका भी नहीं मिली। बघेल खाद बीज भंडार काठफोरी जांच के दौरान बंद मिली। इन दोनों दुकानों के भी लाइसेंस निलंबित किए हैं।जिला कृषि अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि जिले में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। विक्रेता रेटबोर्ड, स्टॉक बोर्ड, स्टॉक विक्री पंजिका रखें तथा जोत बही के आधार पर संस्तुत मात्रा का वितरण करें। विक्रेता शत फीसद पीओएस मशीन के माध्यम से ही वितरण करें। कालाबाजारी, जमाखोरी, ओवर रेटिंग या बगैर अभिलेख बिक्री जैसी अनियमितता मिलती है तो सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिले में 17685 मीट्रिक टन यूरिया, 6886 मीट्रिक टन डीएपी, 3421 मीट्रिक टन एनपीके एवं अन्य उर्वरक उपस्थित हैं। किसान फसल की आवश्यकता के अनुसार उर्वरक खरीदें तथा भंडारण न करें। समस्या होने पर जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के कंट्रोल रूम नंबर 9084557126 पर संपर्क करें।

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