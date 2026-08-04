Firozabad News: एसडीएम ने जैन मंदिर में चल रहे विवाद की जांच की
Firozabad News: शिकोहाबाद के कटरा बाजार की जैन समाज के कांच वाले मंदिर का विवाद प्रशासन तक पहुँच गया है। एसडीएम और नायब तहसीलदार ने मंदिर की जांच की। विनोद कुमार जैन ने आरोप लगाया है कि दूसरे पक्ष के लोग कार्य में बाधा डाल रहे हैं। कोर्ट पहले ही उनके पक्ष में फैसला दे चुका है।
Firozabad News: शिकोहाबाद के कटरा बाजार सब्जी मंडी में बने जैन समाज के कांच वाले मंदिर का विवाद प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंच गया है। सोमवार को एसडीएम राजेश कुमार शुक्ला, नायब तहसीलदार नितिन चौधरी ने मंदिर की जांच की। एसडीएम ने मंदिर की जांच कर दोनों पक्षों को मौके पर बुलाया। एसडीएम ने दोनों पक्षों को अपने अपने दस्तावेजों के साथ तहसील में आकर साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा है। विनोद कुमार जैन पुत्र रामचंद्र जैन निवासी कटरा बाजार ने आरोप लगाया है कि श्रीप्रेमचंद्र शांति देवी जैन चेरिटेबल सोसाइटी उनके परिवार की है। उसके परिजनों ने बनाया था। मंदिर में कुछ काम करा रहे हैं लेकिन दूसरे पक्ष के लोग अधिकारियों से शिकायत कर कार्य में व्यवधान पैदा किया है।
नगर पालिका प्रशासन उन्हें एनओसी देने में आनाकानी कर रहा है। जबकि उनके पास सन 1975 का नगर पालिका द्वारा पास नक्शा है।न्यायालय पूर्व में ही उनके पक्ष में फैसला दे चुका है। दूसरे पक्ष ने कटरा बाजार के पत्थर मंडी स्थित कांच के भव्य मंदिर की भूमि और बाल जैन धर्म पाठशाला पर कुछ लोगों द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अवैध कब्जा करने और बिना नक्शा पास कराए निर्माण करने का आरोप लगाया था। उनका कहना है कि जैन समाज ने दान व चंदा देकर इसका जीर्णोद्धार कराया और इसे समाज को समर्पित किया था। मंदिर में उन्होंने दुकान का सामान भर दिया है।
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