Firozabad News: एसडीएम ने जैन मंदिर में चल रहे विवाद की जांच की

Firozabad News: शिकोहाबाद के कटरा बाजार सब्जी मंडी में बने जैन समाज के कांच वाले मंदिर का विवाद प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंच गया है। सोमवार को एसडीएम राजेश कुमार शुक्ला, नायब तहसीलदार नितिन चौधरी ने मंदिर की जांच की। एसडीएम ने मंदिर की जांच कर दोनों पक्षों को मौके पर बुलाया। एसडीएम ने दोनों पक्षों को अपने अपने दस्तावेजों के साथ तहसील में आकर साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा है। विनोद कुमार जैन पुत्र रामचंद्र जैन निवासी कटरा बाजार ने आरोप लगाया है कि श्रीप्रेमचंद्र शांति देवी जैन चेरिटेबल सोसाइटी उनके परिवार की है। उसके परिजनों ने बनाया था। मंदिर में कुछ काम करा रहे हैं लेकिन दूसरे पक्ष के लोग अधिकारियों से शिकायत कर कार्य में व्यवधान पैदा किया है।