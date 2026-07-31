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Firozabad News: ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले चिकित्सक का स्पष्टीकरण अस्वीकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज ट्रॉमा सेंटर में मरीजों की देखभाल में लापरवाही के चलते डॉक्टर मोहम्मद शाहिद के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। एक दिन का वेतन काटने और चेतावनी जारी की गई है। घायल मरीज के परिजनों से विवाद होने पर यह कार्रवाई की गई।

Firozabad News: ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले चिकित्सक का स्पष्टीकरण अस्वीकार

Firozabad News: फिरोजाबाद। मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में मरीजों की देखभाल और स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए प्रधानाचार्य ने ईएमओ डॉ. मोहम्मद शाहिद के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। विगत दिनों मेडिकल कराने के लिए आए युवक के परिजनों से विवाद करने के मामले में स्पष्टीकरण अस्वीकार्य करते हुए एक दिन का वेतन काटने की संस्तुति एवं सख्त चेतावनी जारी की गई है। 21 जुलाई की रात डॉ. मोहम्मद शाहिद की ड्यूटी ट्रॉमा सेंटर में थी। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टूंडला से संदर्भित होकर आए गोली लगने से घायल अनुज प्रताप सिंह पुत्र सत्येंद्र प्रताप सिंह निवासी पहाड़ीपुर थाना रजावली ट्रामा सेंटर पहुंचा था।

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चिकित्सक 9.30 बजे तक ड्यूटी पर नहीं पहुंचे। वे इसके बाद पहुंचे तो घायल के परिजनों से विवाद हो गया था। जानकारी मिलने पर सीएमएस डॉ. नवीन जैन भी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने रात 10 बजे से 12 बजे तक ट्रॉमा सेंटर स्थित कक्ष में उपस्थित रहकर डॉ. मोहम्मद शाहिद से दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।लापरवाही के संबंध में चिकित्सक से स्पष्टीकरण मांगा था, जिसे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा पूर्व में ही असंतोषजनक पाया था। इसके बाद गुरुवार को चिकित्सक ने प्राचार्य के समक्ष अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। प्राचार्य द्वारा मामले पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए प्रस्तुत स्पष्टीकरण को अस्वीकार कर दिया है। कर्तव्य की अवहेलना और लापरवाही के दृष्टिगत चिकित्सक के एक कार्य दिवस के वेतन कटौती की अनुशंसा की गई है। चेतावनी दी गई है कि यदि उनके द्वारा दोबारा कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बरती जाती है, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर विभागीय कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र निर्गत कर दिया जाएगा। अस्पताल की आपातकालीन सेवाओं में मरीजों के इलाज को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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