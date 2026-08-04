Firozabad News: छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास
Firozabad News: न्यायालय ने मंगलवार को अपहरण कर 15 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी सूरज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसे एक लाख रुपये का अर्थदंड भी दिया, जिसमें से 80,000 रुपये पीड़िता को मिलेंगे। आरोपी को अर्थदंड न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
Firozabad News: न्यायालय ने मंगलवार को अपहरण कर छात्रा से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जिसे जमा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। मामला लाइनपार थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने 22 मार्च-2022 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री पास के ही एक स्कूल में छात्रा थी। सूरज पुत्र गीतम निवासी ओमनगर उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। वह अपने साथ में सोने-चांदी के आभूषण भी ले गई थी। उसकी काफी खोजबीन की लेकिन कहीं सुराग नहीं लग सका।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए छात्रा को बरामद कर लिया था और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश न्यायालय पोक्सो-1 करूणा सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी माना। मंगलवार को न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा एवं एक लाख रुपये का अर्थदंड से दंडित किया। इसमें से 80,000 रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देय होंगे, जबकि बाकी धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में देय होगी। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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