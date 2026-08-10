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Firozabad News: किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने में दोषी को 10 वर्ष की सजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: न्यायालय ने अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 55000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यदि अर्थदंड नहीं भरा गया, तो अतिरिक्त 11 माह का कारावास भुगतना होगा। मामला खैरगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां आरोपी ने 15 वर्षीय बच्ची को बहला-फुसलाकर अपहरण किया था।

Firozabad News: किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने में दोषी को 10 वर्ष की सजा

Firozabad News: न्यायालय ने सोमवार को अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 55000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जिसे जमा नहीं करने पर 11 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला खैरगढ़ थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। एक गांव निवासी व्यक्ति ने 10 जून-2022 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री घर पर अकेली थी। उसी दौरान गांव बवाइन निवासी अजय उर्फ अल्लो पुत्र अशोक कुमार यादव अपने साथियों के साथ पहुंच गया और उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। उसकी काफी खोजबीन की लेकिन कहीं सुराग नहीं लग सका।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए किशोरी को बरामद कर लिया था और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।सोमवार को न्यायाधीश ने आरोपी को 10 वर्ष के कारावास की सजा एवं 55000 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को 11 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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