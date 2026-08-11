Firozabad News: दबंगों ने दंपति और उनके पुत्र को पीटा
Firozabad News: लाइनपार थाना क्षेत्र में संत नगर में दबंगों ने एक दंपति और उनके पुत्र पर लाठी-डंडों से हमला किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। घटना के पीछे के विवाद का जिक्र करते हुए थाना प्रभारी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया।
Firozabad News: लाइनपार थाना क्षेत्र के संत नगर में दबंगों ने दंपति सहित पुत्र को लाठी-डंडों से जमकर पीटा। सिर, हाथ-पैर में चोट लगने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस घायलों को ट्रामा सेंटर लेकर आई। घायल लक्ष्मण पुत्र तोडी राम ने बताया कि आरोपियों ने उसकी पत्नी गीता और पुत्र दीपक को भी बुरी तरह से पीटा। वे पिछले कई दिनों से विवाद कर रहे थे। विरोध करने पर घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। थाना प्रभारी रमित कुमार आर्य का कहना है कि घायलों का उपचार चल रहा है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।
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