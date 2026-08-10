Firozabad News: 72 घंटे में सुरक्षा इंतजाम नहीं तो सफाई कर्मी करेंगे कार्य बहिष्कार

Firozabad News: एनवायरमेंट टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ ठेका सफाई कर्मचारी संघ मुखर हो गया है। एनवायरमेंट के नाम पर बनी संस्था सफाई कर्मचारियों का ही शोषण कर रही है। प्लांट पर प्रदूषण के बीच सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसको लेकर सफाई कर्मचारियों ने सोमवार को अपर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंप कर 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। ठेका सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार वाल्मीकि के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन में कहा कि चनौरा स्थित एमआरएफ प्लांट में काम करने वाले 40 से अधिक ठेका सफाई कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। प्रदेश महामंत्री विकास चंद्र वाल्मीकि ने कार्यदायी संस्था मैसर्स एनवायरनमेंट टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड पर गंभीर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बगैर सुरक्षा किट के काम कराया जा रहा है।