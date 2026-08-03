Firozabad News: अनियंत्रित कार ने बाइक में मारी टक्कर, सात घायल
Firozabad News: राजा का ताल पुलिस चौकी के पास अनियंत्रित कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में कुल सात लोग घायल हुए, जिनमें एक मासूम बच्ची की हालत गंभीर है। बाइक सवार राजकुमार अपने परिवार के साथ सड़क पार कर रहे थे। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी है।
Firozabad News: टूंडला थानान्तर्गत राजा का ताल पुलिस चौकी के निकट दिनौली कट के पास एक अनियंत्रित कार ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में कार एवं बाइक सवार सात लोग घायल हो गए। हादसे में घायल मासूम बच्ची की हालत गंभीर है। हाईवे पर अनियंत्रित हुई एस्टर कार रेलिंग तोड़ सड़क पार कर रही बाइक से जा टकराई। बाइक पर बनीपुर थाना पचोखरा निवासी राजकुमार अपने परिवार के साथ सड़क पार कर रहे थे। हादसे में कार में सवार आगरा के शाहगंज क्षेत्र निवासी सैफ अली पुत्र रईस तथा उनकी बहनें सुहाना और मेसी घायल हो गईं। वहीं बाइक सवार राजकुमार, उनके बच्चे आठ वर्षीय छोटू, पांच वर्षीय बनिया एवं दो वर्षीय करीना भी घायल हो गए।
हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। राजा का ताल पुलिस चैकी प्रभारी उपनिरीक्षक अंकित कुमार जादौन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल एवं एक निजी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। चिकित्सकों के अनुसार घायलों में एक बच्ची की हालत गंभीर हुई है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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