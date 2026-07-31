Firozabad News: दबंगों ने कारोबारी से मारपीट की, दंपति घायल
Firozabad News: शिकोहाबाद में एक व्यवसायी पर पांच व्यक्तियों द्वारा बेल्ट और लाठी से हमला किया गया। हमलावरों ने उसके हजारों रुपए चुरा लिए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना के समय व्यवसायी और उसकी पत्नी घर लौट रहे थे। हमलावरों ने उन्हें रास्ते में रोका और मारा।
Firozabad News: शिकोहाबाद में एक दबंग ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर एक कारोबारी के साथ लाठी डंडे, बेल्ट से मारपीट कर दी। कारोबारी के हजारों रुपए गायब हो गए। पुलिस ने कारोबारी की पत्नी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रूबी पत्नी विमलेश निवासी शम्भूनगर 29 जुलाई की रात 9 बजे अपने पति की दुकान बंद कर संपति घर लौट रहे थे। इसी दौरान नीलेश पुत्र जयप्रकाश निवासी लेवर कालोनी ने दंपति को रास्ते में रोक लिया। आरोपी ने गाली गलौज कर उनके साथ मारपीट करने लगा। उनके पास मौजूद दुकानदारी के हजारों रुपए भी गायब हो गए।
सूचना पर पहुंची पुलिस को देखकर आरोपी भाग गया। 30 जुलाई की शाम जब महिला का पति बाइक से लौटकर घर आ रहा था तो सुभाष पार्क के पास दुबारा से आरोपी, उसका साथी सोनू निवासी माधौगंज, चार लोगों ने कारोबारी को रोककर डंडों, बेल्ट से उसके साथ मारपीट कर दी। जिससे कारोबारी के सिर पर गंभीर चोट आई है। महिला का आरोप है कि आरोपी तमंचा लगाए हुए थे। झगड़ा देखकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई तो आरोपी कारोबारी को जाने से मारने की धमकी देते हुऐ भाग गए। पुलिस ने आरोपियों सहित उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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