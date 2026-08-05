Firozabad News: खेत में भैंस को सांप ने डसा, मौत
Firozabad News: थाना नगला सिंघी क्षेत्र में खेत पर चल रही एक भैंस को सांप ने डंस लिया। मौहर सिंह पुत्र रुस्तम सिंह निवासी बांसदानी थाना नगला सिंघी भैंस को खेत में चर
Firozabad News: थाना नगला सिंघी क्षेत्र में खेत पर चल रही एक भैंस को सांप ने डंस लिया। मौहर सिंह पुत्र रुस्तम सिंह निवासी बांसदानी थाना नगला सिंघी भैंस को खेत में चराने के लिए ले गया था। खेत में भैंस चर रही थी तभी एक सांप ने उसे डंस लिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। भैंस मालिक ने सांप को मौके पर मार डाला। थानाध्यक्ष योगेश कुमार ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर पशु चिकित्सक द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया है। क्षेत्रीय लेखपाल नरेश वर्मा ने बताया कि पीड़ित को मुआवजा दिलाने के लिए उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी गई है।
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