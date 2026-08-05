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Firozabad News: पति के आत्महत्या में आरोपी पत्नी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: शिकोहाबाद के रहने वाले आशू दिवाकर ने शिकायत की है कि उनका बड़ा भाई विजय अपनी पत्नी ममता कश्यप के साथ पिछले 13 वर्षों से रह रहा था। ममता की प्रताड़ना के कारण विजय ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने ममता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

Firozabad News: पति के आत्महत्या में आरोपी पत्नी गिरफ्तार

Firozabad News: शिकोहाबाद के आशू दिवाकर पुत्र महेश चन्द उर्फ भोले निवासी मौहल्ला सराय, भटेला, थाना करहल मैनपुरी ने शिकायती पत्र देकर कहा था कि उसका बड़ा भाई विजय पिछले 13 वर्षों से ममता कश्यप के साथ पति पत्नी के रूप में निवास कर रहा था। ममता द्वारा आए दिन विवाद, मारपीट एवं प्रताड़ना से परेशान होकर विजय ने 24 जुलाई की रात्रि में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी पत्नी की तलाश शुरू कर दी। ममता को टुईयां वाला मंदिर के पास स्थित उसकी बहन के किराये के मकान से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

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