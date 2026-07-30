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Firozabad News: नहर में उतराता मिला अज्ञात युवक का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: सिरसागंज थाना क्षेत्र में मंगलवार को नहर में एक अज्ञात युवक का शव मिला। पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पहचान करने का प्रयास किया, लेकिन शिनाख्त नहीं हो सकी। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भेजा गया है। पुलिस ने ग्रामीणों से भी पहचान के लिए मदद मांगी है।

Firozabad News: नहर में उतराता मिला अज्ञात युवक का शव

Firozabad News: सिरसागंज थाना क्षेत्र में मंगलवार देर शाम नगला पंचम के सामने नहर में एक अज्ञात युवक का शव उतराता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पहचान कराने का प्रयास किया लेकिन शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया। थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार शाम को नगला पंचम के सामने नहर में 32 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिला है। शव को पानी से बाहर निकलवाकर आसपास के ग्रामीणों से शिनाख्त करने का प्रयास किया, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है।

शव की शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

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