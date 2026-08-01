Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Firozabad News: रेलवे स्टेशन पर भाजपाइयों ने किया प्रदेश मंत्री का स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
Follow us on Google News
share

Firozabad News: गटूंडला में भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री यतेंद्र शर्मा का टूंडला रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया। उन्होंने आगामी अभियानों और संगठनात्मक कार्यक्रमों पर चर्चा की। विद्युत विभाग ने 2 अगस्त को 6 घंटे बिजली की बाधा की जानकारी दी। विश्व हिन्दू परिषद ने अभद्र टिप्पणियों के खिलाफ यज्ञ किया।

Firozabad News: रेलवे स्टेशन पर भाजपाइयों ने किया प्रदेश मंत्री का स्वागत

Firozabad News: गटूंडला, भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री यतेंद्र शर्मा का टूंडला रेलवे स्टेशन पर भाजपा जिला अध्यक्ष उदय प्रताप के नेतृत्व में भाजपाइयों ने स्वागत किया। प्रदेश मंत्री ने आगामी भाजपा अभियानों एवं संगठनात्मक कार्यक्रमों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण चर्चा की। बैठक में संत रविदास जयंती, तिरंगा यात्रा एवं डीएलपी अभियान को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। प्रदेश मंत्री जी ने आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से सक्रिय भूमिका निभाने और संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का आह्वान किया। पार्टी का संगठन कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण से निरंतर मजबूत हो रहा है। उन्होंने अपने स्वागत एवं सम्मान के लिए फिरोजाबाद जिले के सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया तथा आगामी अभियानों को सफल बनाने के लिए सभी से एकजुट होकर कार्य करने की अपील की। स्वागत करने वालों में आकाश शर्मा, संजय चक, दिनेश गुप्ता, देवांशु उपाध्याय, विकास भारद्वाज, जुबिन भारद्वाज, नरेंद्र त्यागी, अंकित शर्मा आदि मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:सांसद पप्पू यादव की बुद्धि-शुद्धि के लिए किया यज्ञ

विद्युत बाधा की सूचना

दो अगस्त को 6 घंटे बिजली रहेगी बाधित

ये भी पढ़ें:सांसद पप्पू यादव का किया पुतला हदन

टूंडला। विद्युत विभाग के अवर अभियंता की सूचनानुसार नगर में जर्जर तार बदलने का काम शुरू हो गया है यही कारण है कि दो अगस्त को नगर की बिजली सुबह 8 से दोपहर दो बजे तक बाधित रहेगी।

यज्ञ का आयोजन

बुद्धि शुद्धि के लिए राधाकृष्ण आश्रम पर किया यज्ञ

टूंडला, हिन्दुस्तान संवाद। विश्व हिन्दू परिषद बृजप्रांत द्वारा रामभक्तों व संत समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वालों की सदबुद्धि के लिए यज्ञ किया।

ज्ञात रहे कुछ समय से राम भक्तों व देश के संत समाज को लेकर कुछ लोग बराबर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। जबकि संत समाज हम सभी के पूज्य होते हैं। जो धर्म के प्रचार के साथ ही मानव सेवा करते रहते हैं। वे केवल समाज के उत्थान के लिए ही सोचते हैं। इसके बाद भी उनके लिए अभद्र भाष का प्रयोग करना सदैव गलत ही है। यही कारण है कि ऐसे लोगों केी बुद्धि को ठीक करने के लिये नगर के एटारोड पर स्थित राधाकृष्ण सोहम आश्रम पर यज्ञ किया। इस मौके पर नंदलाल गौतम, हरी किशन, प्रेमचंद्र लोधी, कमल गौतम, हिमांशु, शिव कुमार, आशुतोष, यश, अभिषेक, आयुष, दुष्यंत, राहुल आदि उपस्थित रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यतेंद्र शर्मा का स्वागत कब और कहाँ हुआ?
यतेंद्र शर्मा का स्वागत टूंडला रेलवे स्टेशन पर भाजपा जिला अध्यक्ष उदय प्रताप के नेतृत्व में हुआ।
ये भी पढ़ें:परशुराम सेना ने किया सांसद पप्पू यादव का पुतला दहन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Firozabad Latest News Tundla BJP अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।