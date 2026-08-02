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Firozabad News: बड़े भाई की ससुराल जा रहे युवक को वाहन ने रौंदा, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: शनिवार रात, 26 वर्षीय सुनील और उसके साले नितिन को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। सुनील गंभीर रूप से घायल हुआ और इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया गया। नितिन का इलाज चल रहा है। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से वाहन की पहचान की जा रही है।

Firozabad News: बड़े भाई की ससुराल जा रहे युवक को वाहन ने रौंदा, मौत

Firozabad News: शनिवार रात बड़े भाई की ससुराल जा रहे बाइक सवार युवक और साले को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस उन्हें ट्रामा सेंटर लेकर आई, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। दूसरे घायल का एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। थाना टूंडला के गांव मोहम्मदाबाद निवासी 26 वर्षीय सुनील पुत्र हाकिम सिंह शनिवार रात अपने बड़े भाई हाकिम सिंह के साले नितिन पुत्र उदयवीर सिंह निवासी नगला भाट थाना मक्खनपुर के साथ उसके घर नगला भाट जा रहा था। उसी दौरान रूपसपुर के निकट हाईवे पर फिरोजाबाद की तरफ से जा रहे अज्ञात वाहन ने उन्हें रौंद दिया।

सिर में चोट लगने से सुनील गंभीर रूप से घायल हो गया। यह देख चालक वाहन लेकर भाग गया। उन्हें घायल अवस्था में पड़ा देखकर राहगीरों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना मिलने पर इलाका पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायलों को ट्रामा सेंटर लेकर आई। जहां चिकित्सकों ने सुनील को मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी चमन शर्मा ने बताया कि अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से वाहन की पहचान की जा रही है।

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